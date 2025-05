LAVORO – Da luglio arrivano 172€ in più al mese per chi aggiorna il contratto | Basta una firma entro maggio

Sono in arrivo buone notizie per i lavoratori! Da luglio ci sarà un aumento consistente nella busta paga. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Il Governo non ha mai abbandonato i cittadini e lo ha dimostrato con dei supporti economici messi a disposizione da un paio di anni. Lo scopo è aiutare le famiglie ad arrivare dignitosamente a fine mese.

Non ci sono solo i cosiddetti bonus (richiesti tenendo conto di alcuni requisiti), ma anche degli aumenti sullo stipendio. Per questo motivo qualcuno gioisce al pensiero di non avere problemi con le bollette e altre spese.

Sul sito brocardi.it è stata riportata la notizia inerente all’aumento di stipendio a partire da maggio 2025. È stato reso pubblico un fondo di 1,789 miliardi di euro per dare un supporto economico con un extra nella busta paga.

Il nuovo CCNL prevede ciò, ma in realtà è destinato a una categoria specifica di lavoratori. La faccenda, quindi, non riguarda tutti. Andiamo a scoprire se la notizia può interessarti.

Ecco quanto spetterà ai lavoratori da luglio

Stiamo parlando dei lavoratori del mondo della Sanità. Già da tempo Antonio De Palma, presidente Nursing Up, aveva avanzato delle richieste per valorizzare il loro operato e tra queste rientrano l’esonero certo dai turni notturni e la possibilità di concorrere per l’accesso all’area di elevata qualificazione. Inoltre è stata avanzata la richiesta di introdurre la figura dell’infermiere di famiglia.

Nonostante tutto il presidente sostiene che questi cambiamenti non renderanno giustizia ai lavoratori che ogni giorno aiutano le persone, soprattutto chi in casi estremi combatte tra la vita e la morte. Non è un bel periodo per molti settori del lavoro, dato che ci sono dei disagi economici di rilievo nel nostro Paese, dunque c’è chi reputa questo extra utile per pagare delle spese. Ecco qual è l’aumento previsto.

Un “bonus” mensile che sta facendo discutere

Andando nello specifico, 175 milioni di euro sono destinati per l’indennità di pronto soccorso, 35 milioni di euro per la specificità infermieristica e 15 milioni di euro per la tutela del malato. L’aumento è previsto del 6,8% nella retribuzione e si articola in tre opzioni: 135 euro in più nello stipendio base, 15 euro circa per incremento indennità di specificità per gli infermieri e nuove risorse per il sabato accessorio, 6 euro circa per adeguamento indennità per chi lavora nel pronto soccorso.

Gli aumenti mensili sono previsti per 13 mesi. Una cifra gradita, ma allo stesso tempo non vista di buon occhio perché non considerata sufficiente per compensare gli effetti dell’inflazione che ha gravato sul potere d’acquisto dei lavoratori del 17%.