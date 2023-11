Scadenza imminente, 2 posti a tempo indeterminato a Colleferro: basta il diploma

Presso il Comune di Colleferro è stato pubblicato il bando di un concorso che potrebbe cambiare la vita a coloro che desiderano avere un posto a tempo indeterminato. Andiamo a scoprire tutti i dettagli

Colleferro è un comune italiano di circa 20.800 abitanti della città di Roma, ovvero la capitale italiana. Il territorio da un punto di vista storico ha un valore inestimabile, dato che sono stati ritrovati reperti archeologici risalenti addirittura all’Età del Bronzo e del Ferro.

Inoltre Colleferro ha fatto da sfondo alla battaglia tra Lucio Cornelio Silla e Gaio Mario il Giovane durante la guerra civile dell’83 avanti Cristo. Durante la seconda Guerra Mondiale, invece, fu bombardata perché lo scopo era distruggere lo stabilimento di esplosivi.

Le architetture religiose più visitate dei turisti sono la Chiesa di Santa Barbara, il Tempietto di Sant’Anna, Chiesa di Maria Santissima Immacolata. Probabilmente non tutti sanno che c’è anche la facoltà di Scienze Infermieristiche, sede distaccata de La Sapienza di Roma.

In queste ore si sta parlando di questo comune perché è stata pubblicata la notizia inerente a un concorso per ottenere dei posti di lavoro a tempo indeterminato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e quando è l’ultima data per poter fare domanda.

E’ necessario solo il diploma per accedere

Oggigiorno il sogno di tanti giovani è poter svolgere il lavoro dei propri sogni a tempo indeterminato. In questo modo si può stare tranquilli a fine mese, dato che bisogna pagare per stare in regola. Qualcuno può avere la possibilità di non avere più questi problemi, ma bisogna stare attenti a delle scadenze.

Fino a 16 novembre 2023 sarà possibile accedere alla selezione per poter partecipare a un concorso indetto proprio dal comune di Colleferro per la copertura di due posti a tempo sia indeterminato che parziale. Per stare al passo con i tempi occorre leggere attentamente il bando e attivare le notifiche su Chatbot Telegram per restare aggiornato sui principali concorsi pubblici.

Requisiti richiesti e tassa da pagare

Ovviamente ci sono dei criteri da dover tenere in considerazione. In primis bisogna essere maggiorenni con un diploma della scuola secondaria di secondo grado. Bisogna avere la patente di guida categoria b.

La prova scritta avrà domande a risposta multipla con lo scopo di accertare le conoscenze e le capacità professionali su argomenti relativi al diritto amministrativo, all’ordinamento costituzionale, codice della strada, alle nozioni di vigilanza, ecc. La prova orale consisterà in quesiti rivolti dalla commissione ai candidati. Per partecipare al concorso bisogna pagare un contributo dell’importo di €10.