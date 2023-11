Assunzioni a Roma: 40 posizioni aperte che non richiedono nessun titolo di studi | Dove presentarsi

Chi è alla ricerca di un lavoro nella capitale romana potrebbe avere un’occasione imperdibile! Ecco tutto quello che c’è da sapere

Roma è la città più famosa dell’Italia non solo perché è la capitale dal 1871, ma anche perché ha un patrimonio storico culturale degno di tutto rispetto. Non a caso ogni anno arrivano tanti turisti da ogni lato del mondo per visitare soprattutto il Colosseo.

La storica Caput Mundi ospita circa 2.745.777 abitanti. Secondo la leggenda sarebbe stata fondata il 21 aprile 753 avanti Cristo da Romolo, il primo re del periodo monarchico. Da allora si sono gettate le basi per l’impero più forte dell’antichità.

È la città con i monumenti del passato più suggestivi in assoluto: il Pantheon, la basilica di San Pietro in Vaticano la basilica di Santa Maria Maggiore, il Colosseo, Piazza di Spagna Castel Sant’Angelo, il Foro romano…La lista è decisamente infinita.

Per quanto riguarda l’aspetto demografico risiedono circa 2.745.777 abitanti che sono ben distribuiti nel territorio. Probabilmente anche per questo motivo qualcuno potrebbe avere le difficoltà a trovare un lavoro, specie se non ha alcun titolo di studio. Qualche volta per fortuna c’è l’eccezione alla regola. In questi giorni, per esempio, una nuova attività è stata aperta in una via nota della città e sono state già assunte delle persone. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Inaugurata una nuova attività nel cuore di Roma

Lunedì 13 novembre 2023 è stato inaugurato un locale della catena di fast food McDonald’s su via Alberto Pollio. Non sono mancate delle polemiche di qualcuno perché si tratta dell’ennesimo ristorante aperto a Roma senza tener conto delle condizioni delle strade. Altri, invece, hanno espresso il desiderio di avere qualche libreria con angolo a bar e non l’ennesimo posto dedito al cibo.

Nonostante tutto qualcuno ci ha posto tanta fiducia nell’apertura di quest’altro locale perché vuol significare sicuramente più lavoro. Chi ne ha bisogno non ha esitato a raccogliere informazioni per poter fare un colloquio.

Quanti hanno superato il colloquio?

In realtà i colloqui per lavorare in questa nuova struttura hanno avuto inizio il mese scorso e molte persone hanno portato il proprio curriculum con la speranza di superare il colloquio brillantemente. Tra i tanti candidati sono stati assunti 40.

Al giorno dell’inaugurazione non poteva mancare Massimiliano Umberti, presidente del IV Municipio che si è dichiarato entusiasta di questa iniziativa: “Attività commerciali e occupazione un binomio che rilancia il territorio. La Tiburtina continua a crescere come attrattiva per gli investimenti e non finisce qui”.