Attenti a questa truffa: i casi si stanno moltiplicando a Roma e ti rubano tutto in un secondo

Purtroppo le persone losche ne inventano una al giorno e stavolta sembra che funzioni la nuova trovata. Bisogna tenere gli occhi aperti per evitare di cadere nella loro trappola

Il mondo è pieno di persone che cercano in qualche modo di raggirare il prossimo. Quando si sta in luoghi pubblici non bisogna mai abbassare la guardia perché il pericolo potrebbe arrivare da un momento all’altro. Nella maggior parte dei casi le truffe avvengono per strada, soprattutto nelle grandi città come Roma.

Il fenomeno delle truffe in strada coinvolge quotidianamente categorie precise, tra cui quella degli anziani, dei fragili e di coloro che vivono soli. Una delle più diffuse è quella dello specchietto. In pratica alla vittima viene fatto credere di avere urtato la propria auto e quindi si chiedono dei soldi.

Possiamo citare anche quella del denaro falso che i truffatori sostituiscono senza che le vittime se ne rendono conto. Ma non dimenticare la truffa dell’incaricato della luce e del gas che si presenta alla porta delle abitazioni.

In queste ore gli agenti di polizia sono alla ricerca di malintenzionati che hanno escogitato un altro modo per portare a casa ai danni del prossimo una somma di denaro. Stavolta utilizzano un passeggino.

Le nuove truffe per strada e nelle metropolitane

Non ci crederete mai, ma quando incrocerete per strada una coppia con un passeggino non sempre potrebbe esserci un bambino. Per non dare nell’occhio si potrebbe mettere un bambolotto o un fagotto che possa dare l’idea di un bambino in carne e ossa.

Per ora due persone state beccate sul momento e dovranno scontare circa 4 mesica testa. Gli agenti di polizia stanno ancora cercando gli altri complici. Ecco cosa è successo nel cuore della capitale italiana.

La nuova strategia di furto con il passeggino

Questa nuova strategia di truffa ha sconvolto soprattutto coloro che vivono nella capitale italiana. Chi ha la sfortuna di incrociare per strada i malfattori viene fatto inciampare e picchiato con l’accusa di aver fatto cadere il passeggino. La donna che spinge il carrozzino si affianca alla vittima e scivola, ma per finta. L’uomo che sta con lei interviene fino ad arrivare alle mani. Il tutto con lo scopo di rubare tutti gli averi come il cellulare e il portafoglio.

Come se non bastasse ci sono altri complici che circondano il malcapitato per insultarlo e dargli spinte fino a derubarlo. Questo accade soprattutto presso le stazioni della metropolitana. Di conseguenza ora bisogna stare attenti non solo ai borseggiatori , ma anche a coloro che girano con un passeggino.