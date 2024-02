Sapete dove alloggiano i cantanti del Festival? E’ uno degli hotel più belli di Sanremo

Festival di Sanremo, svelato il luogo in cui alloggiano gli artisti. Un luogo mozzafiato dall’atmosfera familiare

Il Festival della canzone italiana è uno degli eventi musicali più attesi dell’anno che si tiene dal lontano 1951. Da ben 73 anni, la kermesse tiene compagnia a milioni di telespettatori che scoprono i nuovi capolavori degli artisti più amati del panorama musicale.

L’edizione 2024 si terrà dal 6 al 10 febbraio al teatro dell’Ariston a Sanremo, in Liguria. Alla competizione gareggeranno 30 celebri artisti, di cui 3 cantanti vincitori della categoria Giovani, che porteranno in scena degli inediti.

L’evento sarà presentato da Amadeus, giunto alla sua quinta edizione. Dopo aver eguagliato il record di presenze passate di Mike Bongiorno e Pippo Baudo, anche Amadeus ha lasciato il segno in qualità di direttore artistico del Festival di Sanremo.

Con il suo quinto Festival, Amadeus chiuderà in bellezza e lascerà il suo posto ad un altro conduttore. «Ho detto “mi fermo a cinque Festival consecutivi”[..] La mia intenzione è di fermarmi qui. Aver raggiunto il traguardo di Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore», ha ammesso al Magazine Chi.

Sanremo, la speranza dei telespettatori

Si prospetta un’edizione scoppiettante del Festival più atteso dell’anno che, ancora una volta, ospiterà i più grandi artisti della musica italiana. Tuttavia, un’indiscrezione rilasciata da Amadeus sta facendo letteralmente impazzire il grande pubblico. Stando a quanto fatto comprendere dal conduttore, sul palco dell’Ariston saliranno due grandi star mondiali.

“Sembrerà strano, ma sia Russell Crowe che John Travolta mi hanno detto che avevano desiderio di essere al ‘Festival di Sanremo’, lo dico sinceramente. Russell Crowe viene appositamente dall’Australia; John Travolta aveva desiderio di venire a Sanremo: seguono il Festival con grande affetto e quando sono stato contattato dal loro entourage non potevo che essere strafelice e ovviamente invitarli con grandissima gioia“.

Sanremo, ecco dove alloggiano i concorrenti

Il Festival di Sanremo, come ogni anno, regala moltissime emozioni ai telespettatori e soprattutto nuovi capolavori della musica italiana. A partire dal 6 febbraio 2024, il pubblico italiano resterà sintonizzato su Rai 1 per assistere all’evento più esclusivo della televisione italiana.

Il Festival si svolge a Sanremo, un comune di 50 mila abitanti situato in Liguria che, in occasione della kermesse musicale, diventa ‘il centro del mondo‘. Milioni di persone accorrono nel paese per assistere all’evento, ma sapete dove alloggiano i vip in gara? Si tratta dell’Hotel Globo, un lussuoso albergo situato strategicamente di fronte al teatro dell’Ariston. Per l’occasione, l’ingresso viene transennato ed i vip hanno libertà di muoversi attraverso una stradina che collega il cortile dell’Hotel ad un’entrata secondaria del teatro.