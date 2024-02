Sanremo 2024, prima serata: il Festival piace di più agli uomini o alle donne?

Manca ormai pochissimo: il Festival di Sanremo 2024, l’evento musicale italiano per eccellenza, tra una manciata di ore è pronto a recitare il primo atto delle cinque serate che caratterizzeranno questa 74esima edizione. Una prima serata e un’esperienza che si preannunciano coinvolgenti e che, come spesso accade, sono in grado di conquistare il cuore di uomini e donne di ogni età.

Logo del Festival di Sanremo (immagine dalla pagina Facebook della kermesse)

Perché si ama Sanremo

Per gli amanti della musica, Sanremo è un appuntamento imperdibile. La kermesse propone una varietà di stili che accontenta (o dovrebbe accontentare) tutti i gusti. Dalla musica leggera alle sonorità più rock, passando per il pop, la canzone d’autore e i prodotti degli artisti divenuti molto noti sul web. Una diversità che intende esprimere una certa pluralità del panorama musicale italiano.

Ma come sappiamo, Sanremo è molto più di un semplice concorso canoro. È uno spettacolo completo che coinvolge anche gli amanti della moda, grazie agli outfit sfoggiati dagli artisti sul palco e alle eleganti mise degli ospiti. La città si trasforma in una passerella glamour, in grado di calamitare l’attenzione dei fashion addicted.

L’appuntamento diviene dunque una vetrina di freschezza e innovazione che, insieme alla conduzione, agli sketch, alle sorprese inaspettate e alla possibilità di commentarlo in presa diretta sulle varie piattaforme di messaggistica e social network, incorona il Festival come un momento appassionante per tutti. Anche per i detrattori, pronti ogni anno a sottolineare sbavature, vizi e difetti dell’evento nazional popolare per eccellenza.

Instagram stories di Arisa – Romait.it

Perché Sanremo piace alle donne

Cosa è in grado di rendere Sanremo uno spettacolo appetibile per il pubblico femminile? La risposta risiede probabilmente in un intricato intreccio di elementi.

Innanzitutto, secondo alcuni pareri raccolti, la proposta variegata di generi e stili abbraccia la diversità e offre una gamma ampia di emozioni molto apprezzate dalle donne. Queste, sempre secondo alcuni sondaggi effettuati, paiono apprezzare ricchezza e profondità delle esibizioni, trovandosi coinvolte all’interno della varietà della scena musicale italiana.

Inoltre, le donne gradiscono lo spettacolo visivo, con le celebrità che calcano il palco indossando abiti straordinari, con ultime tendenze di moda, abiti scintillanti ed eleganti mise per un’atmosfera glamour. A risultare gradevole, altresì, è il coinvolgimento emotivo garantito dalle performance degli artisti. I temi universali come l’amore, la passione, la speranza e la nostalgia, consentono a quest’ultime una maggiore e più concreta possibilità di connettersi passionalmente ai brani eseguiti sul palco.

Non è da trascurare infine, il fatto che Sanremo unisce amiche, madri e figlie davanti allo schermo. La possibilità di condividere le emozioni, discutere delle performance e tifare per i propri artisti preferiti crea un senso di comunità tra le donne. Così, il risultato non è un semplice spettacolo musicale, ma un momento condiviso che contribuisce a rafforzare legami e a creare ricordi significativi.

Festival di Sanremo 2023

Perché Sanremo piace agli uomini

Anche agli uomini piace la diversità musicale proposta a Sanremo. I ritmi rock, le melodie pop, la canzone d’autore e le sonorità contemporanee. Sfumature che tengono gli uomini incollati allo schermo, secondo alcuni dati raccolti. Ma non è il solo elemento in grado di solleticare la curiosità e l’interesse maschile. Ciò che colpisce gli uomini è secondo le statistiche la comicità, che pare essere in grado di trasmettere una carica emotiva per coinvolgere anche gli animi più scettici e meno appassionati.

Gli sketch comici, le incursioni e la conduzione dinamica fanno infatti del festival uno spettacolo completo.

Gianni Morandi, Chiara Ferragni e Amadeus al Festival di Sanremo 2023

Chi guarda di più Sanremo

Facendo un salto nel passato, abbiamo indagato sul genere più affezionato alla prima serata del Festival di Sanremo negli ultimi 5 anni. A guardare la prima serata del Festival di Sanremo sono maggiormente gli uomini o le donne?

A giudicare da alcuni dati forniti da Media Consultants, abbiamo scoperto che nel complesso sono proprio le donne ad aver visto in percentuale maggiore il primo dei 5 appuntamenti previsti per ciascuna edizione, dal 2019 al 2023.

La prima serata della 69esima edizione è stata seguita infatti dal 50,8 % di pubblico femminile. Era il 05 Febbraio 2019. Dati maggiormente in aumento l’anno successivo, con l’edizione n. 70 che ha visto la partecipazione di un pubblico appartenente al “gentil sesso” pari al 53,7% del pubblico.



In leggero calo i dati riferiti alla 71esima edizione del Festival. Il 02 marzo 2021, mentre andava in scena la prima delle cinque serate, era davanti allo schermo una percentuale leggermente inferiore di donne, l’equivalente del 49.5%. degli spettatori.

Risultati decisamente più convincenti e tinti di rosa nelle ultime due prime serate, il 01 febbraio 2022 e il 07 febbraio 2023. I riscontri parlano rispettivamente del 54,1% nel 2022 e addirittura del 64,8% per l’edizione dello scorso anno (FONTI AUDITEL BY MEDIA CONSULTANTS).

Quel che è certo è che Sanremo si conferma ogni anno un appuntamento imperdibile che, attraverso la musica, l’intrattenimento, la moda, il gossip e le polemiche non sembra passare mai di moda, in barba all’inesorabile trascorrere del tempo e delle molte stagioni.