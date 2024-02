Sanremo 2024 prima serata: gag sulle manette, incredibile gaffe di Amadeus dopo il caso di Ilaria Salis

Alle 22,37 si sta esibendo Mahmood e finora ancora nessuna donna all’orizzonte a duettare con il conduttore Amadeus. Tutti uomini, a parte naturalmente alcune artiste in gara. Poco prima di Mahmood una gag sciapissima tra Amadeus e Mengoni e a un certo punto spuntano le manette.

Uno si immagina che sia un modo stravagante di lanciare un messaggio a favore di un trattamento civile dei detenuti e invece non c’entra nulla. Gli autori hanno proprio pensato ad una gag che avesse come fulcro le manette per riderci sopra. Naturalmente non ci sono riusciti ma rimane l’incredulità per un’idea così goffa e ambigua. Eppure il caso degli schiavettoni, le manette ai polsi e i ceppi ai piedi ha tenuto banco per giorni dappertutto. Come non pensare che introdurre un argomento come le manette per una gag e non solo a parole ma pure far mettere le manette ai due conduttori sul palco sarebbe stato totalmente fuori luogo in questo momento? Boh.

Si va avanti, sono le 22,45 e sul palco c’è Diodato, un artista di gran talento. Ancora nessuna traccia di donne sul palco accanto ad Amadeus. Anzi una è apparsa più volte ed è la moglie di Amadeus con accanto il figlio, è l’unica donna in qualche modo che si è vista.