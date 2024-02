Sanremo 2024, prima serata: ecco gli ascolti nelle scorse 5 edizioni

Tutto pronto per la 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Martedì 6 febbraio, dopo tanta attesa, prevista la prima serata di questo Sanremo 2024, che darà lo start ufficiale a una delle kermesse più sentite e al contempo polemizzate del nostro Paese.

Logo del Festival di Sanremo (immagine dalla pagina Facebook della kermesse)

Tutti gli annunci in merito a cast e conduzioni erano stati già abbondantemente effettuati nelle scorse settimane e negli scorsi mesi. Il direttore artistico e il conduttore del Festival, Amadeus, come di consueto ha sfruttato la finestra del Tg1 per annunciare di volta in volta qualsivoglia dettaglio relativo alla messa in onda.

Amadeus al Tg1 presenta gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2024

Verso la prima serata

Intanto i numerosi ospiti e partecipanti al Festival iniziano a muovere i primi passi verso la città ligure, come documentato ampiamente anche attraverso storie Instagram e diversi post sui social network. Mancano dunque meno di due giorni alla prima serata dell’appuntamento nazional-popolare e già si inizia a vociferare sul numero dei telespettatori collegati in diretta per seguire il primo dei cinque appuntamenti previsti per la settimana prossima.

Mentre però i preparativi fervono e le prime scalette iniziano a comparire sui vari organi di stampa, andiamo a ripercorrere le prime serate del Festival di Sanremo degli scorsi 5 anni. Grazie ad alcuni dati forniti da Media Consultants, abbiamo effettuato questa attività di analisi, media research e monitoraggio dell’ascolto, relativi alle serate inaugurali delle edizioni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Claudio Baglioni, Virginia Raffaarele e Claudio Bisio a Sanremo 2019

Festival di Sanremo 2019

Era il 05 Febbraio 2019 e la 69esima edizione del Festival vedeva al comando Claudio Baglioni affiancato da Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Parliamo dell’edizione vinta da Mahmood con il brano Soldi e caratterizzata dal premio della critica destinato a Daniele Silvestri, che aveva concorso con il brano Argentovivo. Quella sera, sul palco dell’Ariston insieme ai conduttori, Pierfrancesco Favino, Giorgia, Claudio Santamaria e Andrea Bocelli.

Quella serata era stata seguita da 9,14 milioni di italiani, pari al 46,4% di Share (FONTI AUDITEL BY MEDIA CONSULTANTS).

Nel corso di questo primo appuntamento si erano esibiti tutti i 24 artisti in gara. Le canzoni erano state votate dal pubblico a casa attraverso il sistema del televoto, dalla giuria della Sala stampa e dalla giuria demoscopica. I tre distinti risultati percentualizzati avevano pesato rispettivamente per il 40%, 30% e 30% sulla classifica della serata.

Morgan e Bugo litigano sul palco di Sanremo 2020

Festival di Sanremo 2020

E’ l’edizione degli ormai iconici “Che Succede?!” e “Dov’è Bugo?”, frutto del relativo diverbio tra Morgan e lo stesso cantautore e artista visivo. Era l’anno della prima direzione artistica di Amadeus, quello nel quale veniva ripristinata la sezione Nuove proposte. L’anno di Fai rumore di Diodato (divenuta tristemente una degli inni nei mesi successivi a causa della pandemia e del conseguente lockdown) e di quella che sarebbe stata l’edizione più seguita dal 1999 fino a quel momento.

La prima serata, oltre ad Amadeus, vedeva sul palco Rosario Fiorello e le co-conduttrici Diletta Leotta e Rula Jebreal. Il 04 febbraio 2020, mentre si esibivano 12 dei 24 Campioni, ad essere seduti davanti alla tv sono stati 9,74 milioni di italiani, l’equivalente del 49,4% di Share (FONTI AUDITEL BY MEDIA CONSULTANTS).

Festival Sanremo 2021, Fiorello e Amadeus nella gag “Siamo donne”

Festival di Sanremo 2021

“Su i braccioli! Giù i braccioli!”. E’ la frase che quasi come rito apotropaico Rosario Fiorello aveva diverse volte ripetuto all’interno di un’edizione che, oltre alla vittoria di Zitti e Buoni che decreterà il successo dei Maneskin (ripetutosi qualche mese dopo all’Eurovision Song Contest Festival), sarà ricordata principalmente per l’assenza del pubblico all’interno del Teatro Ariston.

Un unicum nella storia del Festival, figlio delle notevoli restrizioni applicate dopo l’emergenza Covid-19, ed esplicitate attraverso un protocollo che non prevedeva la presenza di spettatori durante lo svolgimento di trasmissioni ed eventi collegati alla manifestazione. La misura impedì anche a Naomi Campbell di figurare come co-conduttrice della prima serata. Al suo posto Matilda de Angelis, al fianco di Amadeus e il già citato Fiorello.

Il 02 marzo in scena figurarono 13 dei 26 Campioni e 4 degli 8 artisti delle Nuove proposte. A seguire quella serata furono 8,4 milioni di italiani, pari a 44,1% di Share (FONTI AUDITEL BY MEDIA CONSULTANTS).

Amadeus con Blanco e Mahmood mentre festeggiano la vittoria a Sanremo 2022

Festival di Sanremo 2022

Sono le 20:50 circa 1 Febbraio 2022. La scaletta prevede che a cominciare siano Achille Lauro e l’Harlem Gospel Choir. Il 72esimo Festival di Sanremo vede ancora al timone Amadeus, affiancato nella prima serata da Ornella Muti. La competizione sarebbe stata vinta da Mahmood e Blanco con Brividi, brano portato anche a Torino nel maggio seguente, all’Eurovision Song Contest Festival, classificandosi al sesto posto.

E’ stata questa l’edizione che era stata la più vista di sempre fino a quel momento dal 1997 e contraddistinta, in media, dal 58% di Share. I primi 21 cantanti in gara erano stati annunciati il 04 dicembre 2021, gli altri in occasione della finale di Sanremo Giovani, il 15 dicembre dello stesso anno.

A seguire il primo appuntamento furono 9,77 milioni di italiani, corrispondenti al 49,7% di Share (FONTI AUDITEL BY MEDIA CONSULTANTS).

Chiara Ferragni, Amadeus e Gianni Morandi nell’edizione del Festival di Sanremo 2023

Festival di Sanremo 2023

Chiara Ferragni (prima di Chiara Francini, Francesca Fagnani e Paola Egonu), Amadeus e Gianni Morandi. Il nuovo profilo Instagram esclusivamente personale del direttore artistico, il famoso bacio tra Fedez e Rosa Chemical, il “Pensati Libera” e le Due Vite di Marco Mengoni. Prima della Cenere di Lazza e i Supereroi di Mr Rain. Il 07 Febbraio dello scorso anno a seguire le gesta della nota influencer, del conduttore e del noto cantante, (già direttore artistico nelle edizioni 2011 e 2012) sono stati 10,8 milioni di italiani, l’equivalente del 60,9% di Share (FONTI AUDITEL BY MEDIA CONSULTANTS).

Numeri decisamente significativi che, attraverso una media del 62,96% di share, avrebbero consacrato quest’edizione del Festival come la più seguita dal 1995.

Amadeus, Marco Mengoni e Giovanna Civitillo

In conclusione dunque, la serata inaugurale del Festival di Sanremo ha quasi sempre fatto onore alla sua lunga tradizione di celebrazione della musica italiana, regalando al pubblico performance indimenticabili (nel bene e nel male). Vedremo se, tra poco più di 48 ore, la storia si ripeterà.

O se ci troveremo di fronte a un nuovo capitolo, senza precedenti.