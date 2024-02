Sanità: crollo della medicina preventiva. Cosa sono le 4 P per la prevenzione

La medicina preventiva si concentra sul riconoscimento precoce di segni di possibili condizioni patologiche, l’immunizzazione e come prevenire incidenti e traumi

La medicina preventiva in Italia, come nel resto del mondo, sta assumendo un ruolo sempre più centrale nella gestione della salute pubblica. Un approccio che si concentra sulla prevenzione delle malattie prima che si manifestino, attraverso la promozione di stili di vita sani, la prevenzione delle malattie croniche, e l’identificazione precoce dei problemi di salute quando le probabilità di recupero sono più alte. Purtroppo con i tempi dilatati delle liste d’attesa e i costi della sanità privata, oggi non sono pochi i cittadini che rinunciano alla prevenzione e rimandano a tempi migliori. Chissà se arriveranno.

Le 4 P a favore della salute

La medicina preventiva moderna è caratterizzata da un approccio P4: preventivo, personalizzato, predittivo e partecipativo. Questo significa che non solo si cerca di anticipare e prevenire le malattie, ma si punta anche a personalizzare le cure in base alle caratteristiche individuali del paziente, prevedere le condizioni di salute future grazie alla genetica e altri dati, e coinvolgere attivamente i pazienti nel processo di cura. La tecnologia gioca un ruolo fondamentale in questo nuovo paradigma, facilitando la raccolta e l’analisi di dati che permettono un approccio più mirato e efficace alla salute individuale e collettiva.

L’obiettivo della medicina preventiva è quindi ridurre il rischio di malattie, condizioni invalidanti o morte prematura. Questo si realizza attraverso la valutazione dei fattori di rischio specifici di ogni individuo, che possono includere età, sesso, patrimonio genetico, stile di vita, e ambiente fisico e sociale. Alcuni di questi fattori sono immutabili, ma altri, come lo stile di vita e l’ambiente, possono essere modificati per ridurre il rischio di sviluppare patologie.

Riconoscere i segni della malattia

Inoltre, la medicina preventiva si concentra sul riconoscimento precoce di segni di possibili condizioni patologiche, l’immunizzazione e la consulenza su come prevenire incidenti e traumi, specialmente nei bambini e negli adolescenti, attraverso visite regolari e controlli di benessere.

La medicina preventiva in Italia mira a un approccio olistico e integrato alla salute, che valorizza la prevenzione e la partecipazione attiva del paziente nel mantenimento del proprio benessere, sostenuto dall’innovazione tecnologica. Questi sforzi si traducono in un miglioramento delle condizioni di salute generale della popolazione e in una riduzione dei costi sanitari a lungo termine.