L’inquinamento a Roma e Milano, quali sono i rischi per la nostra salute

L’inquinamento atmosferico nelle grandi città come Roma e Milano presenta non pochi rischi per la salute umana, sia a breve che a lungo termine. Rischi che dipendono dall’intensità e dalla durata dell’esposizione agli inquinanti, oltre che dai tipi specifici di inquinanti.

I principali responsabili dell’inquinamento nelle grandi città

Trasporto su strada: I veicoli a motore, inclusi automobili, camion, autobus e motociclette, sono spesso i maggiori contributori all’inquinamento atmosferico nelle città. Emettono inquinanti come ossidi di azoto (NOx), particolato (PM10 e PM2.5), monossido di carbonio (CO) e idrocarburi volatili (VOC). In particolare, i veicoli diesel sono noti per le loro elevate emissioni di particelle sottili e ossidi di azoto. Riscaldamento residenziale e commerciale: Le emissioni provenienti dal riscaldamento degli edifici, attraverso l’uso di combustibili fossili come il gas naturale, il petrolio o il carbone, contribuiscono significativamente all’inquinamento atmosferico, specialmente in inverno. Questi impianti possono emettere particolato, NOx, CO, SO2 e VOC. Industria: Le fabbriche e le industrie pesanti contribuiscono all’inquinamento atmosferico emettendo una vasta gamma di inquinanti, tra cui particolato, ossidi di zolfo (SOx), ossidi di azoto, composti organici volatili e metalli pesanti. Attività di costruzione e demolizione: Queste attività possono generare quantità significative di polvere e particolato, oltre a contribuire all’inquinamento atmosferico attraverso l’uso di macchinari pesanti e la produzione di detriti. Fonti minori: Altre fonti di inquinamento includono l’incenerimento dei rifiuti, l’uso di solventi nella pulizia a secco e in altre applicazioni commerciali, e l’agricoltura urbana e periurbana, che può contribuire all’emissione di ammoniaca (NH3), un precursore del particolato atmosferico.

Gli effetti sulla salute dell’inquinamento atmosferico

Problemi respiratori: L’esposizione a inquinanti come l’ozono (O3), il biossido di azoto (NO2) e le particelle sottili (PM2.5 e PM10) può aggravare condizioni preesistenti come asma, bronchite cronica e enfisema. Anche persone senza problemi respiratori preesistenti possono sperimentare tosse, irritazione della gola e difficoltà respiratorie. Effetti cardiovascolari: L’inquinamento atmosferico è stato collegato ad un aumento del rischio di attacchi cardiaci, ictus, ipertensione e altre malattie cardiovascolari. Le particelle sottili, in particolare, possono penetrare profondamente nei polmoni e entrare nel flusso sanguigno, causando infiammazione e danneggiando i vasi sanguigni. Impatti sullo sviluppo dei bambini: L’esposizione a elevati livelli di inquinamento atmosferico durante l’infanzia è stata associata a ritardi nello sviluppo polmonare, riduzione della funzione polmonare e aumento del rischio di sviluppare asma e altre malattie respiratorie. Effetti sulla salute mentale: Studi recenti hanno iniziato a valutare il legame tra inquinamento atmosferico e salute mentale, suggerendo che l’esposizione a lungo termine potrebbe essere correlata a un aumento del rischio di depressione, ansia e altre condizioni psichiatriche. Rischi per la salute a lungo termine: Esiste anche un legame tra l’esposizione a lungo termine all’inquinamento atmosferico e un aumento del rischio di sviluppare alcune forme di cancro, in particolare il cancro ai polmoni, oltre a potenziali effetti sulla fertilità e sulla gravidanza, come il basso peso alla nascita.

Per mitigare questi rischi, sia Roma che Milano, come pure altre metropoli, stanno provando ad adottare misure per ridurre l’inquinamento atmosferico, come la promozione del trasporto pubblico, la limitazione del traffico nelle zone più inquinate, l’introduzione di veicoli a basso impatto ambientale e la creazione di più spazi verdi. Ma non è facile, la lotta contro l’inquinamento atmosferico richiede un impegno serio, costante e congiunto da parte delle autorità pubbliche, delle imprese e dei cittadini.