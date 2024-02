Roma avrà lo stesso termovalorizzatore di Copenaghen, con pista da sci e trekking

Il termovalorizzatore di Copenaghen, noto come Copenhill (o Amager Bakke in danese), è un impianto all’avanguardia che combina il trattamento dei rifiuti con la produzione di energia, rappresentando un esempio significativo di architettura sostenibile e funzionale. Questo impianto non solo processa i rifiuti urbani per generare elettricità e riscaldamento per la città, ma è anche un’attrazione turistica e un centro ricreativo. Un impianto che ha entusiasmato il sindaco di Roma Gualtieri, che lo ha visitato recentemente e ha pubblicato sui suoi social una sorta di reportage in cui ne sottolinea tutti gli aspetti positivi.

I cittadini di Copenaghen sono soddisfatti e i romani lo saranno?

I cittadini sono consapevoli dell’importanza di Copenhill nell’ambito degli sforzi di Copenaghen per diventare carbon-neutral. L’impianto è percepito come un esempio emblematico di come le tecnologie avanzate possano essere impiegate per ridurre l’impatto ambientale dell’incenerimento dei rifiuti, producendo energia in modo efficiente e riducendo le emissioni nocive.

Copenhill sui 7 colli di Roma

Produzione energetica: Copenhill è progettato per incenerire i rifiuti urbani non riciclabili, convertendoli in energia sotto forma di elettricità e calore, che vengono poi distribuiti alla rete cittadina. L’impianto contribuisce significativamente agli obiettivi di Copenaghen di diventare una città carbon-neutral entro il 2025. Sostenibilità e innovazione: L’impianto utilizza tecnologie avanzate per minimizzare l’impatto ambientale, come sistemi di filtraggio per ridurre le emissioni nocive. L’efficienza energetica è un altro punto di forza, con una conversione ottimale dei rifiuti in energia. Architettura e design: Progettato dall’architetto Bjarke Ingels Group (BIG), Copenhill è noto per il suo design innovativo. L’impianto presenta una facciata inclinata ricoperta di materiale vegetale, che ospita una pista da sci artificiale, percorsi per trekking e una parete d’arrampicata, trasformando l’impianto in un centro ricreativo urbano. Impatto sociale: Oltre alla sua funzione primaria di trattamento dei rifiuti e produzione energetica, Copenhill è diventato un punto di riferimento per la comunità, offrendo spazi per attività ricreative e sportive. Questo aspetto contribuisce a cambiare la percezione pubblica degli impianti di trattamento dei rifiuti, dimostrando che possono integrarsi positivamente nel tessuto urbano e sociale. Educazione ambientale: Copenhill è anche un centro per l’educazione ambientale, con visite guidate e mostre che informano il pubblico sui temi dello smaltimento dei rifiuti, del riciclaggio e della produzione di energia rinnovabile.

Se Roma farà veramente un impianto simile a Copenhill, come ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, questo potrebbe indicare un impegno verso la gestione sostenibile dei rifiuti e la produzione di energia rinnovabile, oltre a offrire nuove opportunità ricreative e educative per i cittadini.