SANITÀ BLOCCATA – Se non hai questo codice non puoi più prenotare visite mediche: migliaia di pazienti già respinti | È obbligatorio nel Lazio

Nel Lazio arriva il nuovo sistema di prenotazione per visite ed esami - Romait.it - foto Canva

Da ora i pazienti del Lazio saranno obbligati a seguire una procedura per la prenotazione delle visite specialistiche.

La sanità italiana è tutto fuorché priva di problematiche. Una delle più frequenti è legata indubbiamente ai tempi di attesa necessari per effettuare un esame o un intervento medico. Una condizione che spinge molti cittadini ad optare per strutture private.

Oggigiorno infatti, riuscire a prenotare una visita specialistica è diventata una vera e propria impresa. Tra numeri da chiamare non più attivi e ritardi oramai all’ordine del giorno, alcune regioni hanno deciso di passare dalle parole ai fatti per migliorare definitivamente l’intera situazione.

Tra queste troviamo il Lazio, che si è mosso per ridurre i tempi di attesa e permettere ai pazienti di semplificare la procedura di prenotazione. A breve sarà implementato un nuovo sistema utilizzabile da tutti i pazienti. Scopriamo nel dettaglio come funziona.

Le liste d’attesa saranno solo un ricordo: dal Lazio arriva un sistema innovativo di prenotazione

E’ successo a molti cittadini di contattare il sistema unico di prenotazione (CUP) senza però essere in grado di trovare un posto entro i tempi previsti attualmente della legge. Il suddetto sistema infatti consente di mettersi in lista per effettuare una visita o un esame presso una delle strutture pubbliche o convenzionate del Servizio Sanitario Nazionale.

Ora i residenti del Lazio avranno la possibilità di usufruire del pass di garanzia, che prevede di essere richiamati entro 48 ore per ottenere l’appuntamento. Per utilizzare tale servizio, non bisogna fare altro che scaricarlo.

Visite ed esami: la priorità prevista dal nuovo servizio

Il direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria della Regione, Andrea Urbani, ha spiegato che il servizio è partito riguardano solo le classi brevi, in termini di priorità, ma a partire da luglio verranno incluse anche quelle differibili, e successivamente si arriverà anche alle programmabili.

Anche le liste d’attesa chirurgiche avranno un impatto positivo tramite il nuovo sistema introdotto dal Lazio. Basti fare l’esempio degli interventi oculistici, come le cataratte: grazie all’informatizzazione delle liste operatorie e spostando i pazienti in base alle disponibilità, Urbani conta di riuscire entro fine anno a rimettersi al pari con gli interventi di cataratta recuperando il pregresso delle 20mila in attesa.