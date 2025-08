Strofinaccio sul forno, l’errore clamoroso che fanno tutti: mi hanno spiegato i pericoli e adesso non lo farei per nessun motivo al mondo | Nessuno ci pensa

Non commettere questo errore altrimenti ci saranno dei guai in vista! Devi fare attenzione per il bene della tua famiglia.

Nell’ambiente domestico sicuramente ci saranno i “grandi elettrodomestici” (frigorifero, condizionatore, congelatore, lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie, piano cottura e stufa elettrica) che possono essere sia da appoggio che da incasso, a seconda della modalità di installazione.

In questo caso al centro dell’attenzione c’è il forno, utile per cuocere il cibo con la dispersione del calore prodotto con un combustibile tramite l’energia elettrica. Non tutti sanno che il primo forno risale all’epoca dell’Homo Sapiens, cioè 30.000 anni fa!

Erano sotto forma di fosse nel terreno ricoperte di foglie per cucinare il cibo. Tuttavia quelli a legna comparvero nell’Antico Egitto per poi essere perfezionati dai Greci e in seguito dai Romani. Attualmente ci sono quelli a combustione, a gas, a legna, elettrico, ventilato, a induzione a microonde, solare ed elettrico ad arco.

Il primo apparecchio considerato prototipo dei forni elettrici ad arco fu proposto nel 1810 e 5 anni dopo fu il turno di quelli elettrici o resistenza. Con il passare del tempo sono stati lanciati nel mercato e quelli di ultima generazione stanno riscuotendo un grande successo. Eppure bisogna stare attenti quando lo si utilizza.

Non commettere più questo errore con lo strofinaccio

Secondo quanto riportato sul sito virgilio.it pare che ci sia un dettaglio che non deve essere assolutamente trascurato quando si ha a che fare con il forno. Chi compie questo gesto potrebbe danneggiarlo con il rischio di scatenare degli incendi. Questo rappresenta uno dei tanti imprevisti domestici che potrebbe compromettere l’incolumità della famiglia.

Spesso può capitare qualche distrazione in cucina e non deve assolutamente accadere perché non si scherza quando si è in contatto con gli elettrodomestici. In questo caso bisogna tenere lontano dal forno uno dei componenti della cucina. Non crederai mai a ciò che leggerai!

Massima attenzione quando sei ai fornelli

In poche parole c’è il rischio di un incendio con un semplice strofinaccio. Qualche volta capita di sistemarlo sulla maniglia del forno, un gesto che può sembrare innocuo…Purtroppo non è assolutamente così! Del tessuto vicino a una fonte di calore potrebbe prendere fuoco. Le temperature superiori ai 100° rappresentano un vero pericolo perché lo straccio può diventare bollente.

In sintesi, lo straccio non deve essere messo davanti a una fonte di calore, ma sarebbe opportuno fissarlo a dei ganci al muro posizionati vicino al forno. Così facendo si può prendere e utilizzarlo al momento opportuno. D’ora in poi prenderai alla lettera ciò che hai detto? Sicuramente agirai nel modo giusto per l’incolumità sia tua che della tua famiglia.