Sembra Dubai, ma sei a Roma: il parco acquatico dove vivi in costume tutto l’anno tra lusso e divertimento | Biglietti a prezzo stracciato

A pochi passi dalla capitale italiana esiste un luogo davvero sorprendente. Sarà come essere catapultati in un altra realtà. Ecco dove devi andare.

Dubai è una delle città degli Emirati Arabi Uniti più famose del mondo e ha il primato per il grattacielo più alto del mondo con i suoi 830 metri! Non tutti sanno che il nome deriva da un termine arabo e significa “lucertola”.

Lì il costo di una vacanza di una settimana può variare tra i 1.200 e i 2.000 euro a persona in base a quanto si vuole spendere. Le sue isole artificiali poco distanti dalla costa sono note per i parchi acquatici e gli animali marini.

L’estate è il periodo in cui il turismo è molto attivo, anche se le temperature superano facilmente i 40° con picchi che possono andare anche oltre i 45° durante il mese di luglio.

Se quest’informazione può incidere sulla scelta di preparare le valigie e recarsi a Dubai. Tuttavia non bisogna scoraggiarsi perché a pochi passi da Roma c’è un luogo altrettanto bello che vale la pena visitare.

Dubai? No, esiste anche in Italia un angolo paradisiaco

L’area in questione contiene cinque attrazioni, una più bella dell’altra. L’ingresso è possibile dal 31 maggio fino a settembre, dalle ore 10:30 alle 19:00, e il biglietto costa a partire da 13 euro. Si possono acquistare on-line e lo stesso discorso vale per l’abbonamento.

Chi ha problemi con il cibo può stare tranquillo perché ci sono piatti in versione senza glutine ed è un posto idoneo anche per chi ha difficoltà motorie. Inoltre è possibile fare delle feste private, dalle comunioni fino agli anniversari. Che tutto sia perfetto, ma dove bisogna recarsi? La risposta è immediata.

Dal maxischermo a percorsi acquatici, non manca davvero nulla

Stiamo parlando di Acqua World in Via Irina Alberti. È un parco acquatico munito di un maxischermo che funge da cinema. È possibile fare il bagno, rilassarsi in spiaggia e allo stesso tempo vedere un film. La Cinepiscina si estende su una superficie di 1.700 mq ed è completamente all’aperto. C’è anche il Fiume Lento che si può percorrere con un salvagente ed è adatto sia per adulti che bambini.

La grande novità è Vortex, un’esperienza unica che consiste nel salire a bordo di un gommone biposto e scivolare lungo un percorso pieno di curve e giochi di luce. Lo scivolo è lungo 120 metri, ma è fattibile per tutte le età. Infine c’è la meravigliosa Isola Vip Paradiso, una delle arie più belle di Acqua World anche qui ci sono comodi ombrelloni e lettini con un Ristobar dove si può gustare una buona colazione, pranzo e cena leggeri e un gustoso aperitivo.