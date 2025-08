Roma, nuovo Piano Sicurezza all’Olimpico: sarà valido per tutti gli eventi sportivi

Alla vigilia di una nuova stagione sportiva, con l’Olimpico al centro di numerosi eventi rilevanti, è stata delineata una strategia innovativa per la gestione della viabilità e della sicurezza nella zona del Foro Italico. Il piano messo a punto dalla questura si concentra su un sistema dinamico di chiusure «a vista», progettato per regolare il traffico in base alle esigenze del momento. Questa soluzione consente di creare una «buffer zone», un’area cuscinetto attorno allo stadio, che può essere attivata rapidamente se le condizioni lo richiedono.

Calendario degli eventi all’Olimpico e la nuova viabilità

Il calendario degli appuntamenti sportivi all’Olimpico si preannuncia fitto: dalle partite casalinghe delle squadre di calcio di Roma e Lazio in Serie A al derby capitolino previsto il 21 settembre. A ciò si aggiungono i match dell’Europa League e gli incontri dell’Italia nel Sei Nazioni di rugby. La finale di Coppa Italia maschile sarà l’apice della stagione 2025/2026, programmata per il 13 maggio 2026.

Tutte queste date avranno un impatto significativo sulla mobilità cittadina. Le chiusure delle strade avverranno solo quando necessario, per garantire ordine e sicurezza soprattutto in caso di grande afflusso o tensioni tra tifoserie opposte. In questi casi, le vie interessate potranno includere via Tittoni, largo Ferraris IV e viale della Macchia della Farnesina tra le altre.

Potenziamento dei trasporti pubblici e aree parcheggio

Nell’ottica di ridurre al minimo l’afflusso di auto private nella zona dello stadio, è stata rafforzata la rete dei trasporti pubblici con 19 linee dedicate più sei navette che collegano le principali fermate della metropolitana. Allo stesso tempo, sono state confermate le aree parcheggio tradizionali al piazzale Clodio e al Villaggio Olimpico.

In situazioni eccezionali o durante eventi particolarmente affollati, sarà possibile usufruire anche dell’area di Tor di Quinto come ulteriore spazio per la sosta dei veicoli dei tifosi ospiti.

Divieti di sosta e misure preventive

Per garantire la massima efficienza durante gli eventi sportivi, sono stati pianificati divieti di sosta nelle vicinanze dello stadio nelle giornate delle partite. Le aree interessate includono zone strategiche come via Morra di Lavriano, viale dei Gladiatori e piazza Lauro De Bosis. Inoltre, per alcune vie come via Edmondo De Amicis potrebbe essere imposto un senso unico temporaneo per agevolare il flusso veicolare.

Queste misure mirano non solo a facilitare la circolazione durante gli eventi ma anche a prevenire congestioni che potrebbero ostacolare eventuali operazioni d’emergenza.

Sicurezza come priorità assoluta

L’obiettivo principale del piano è garantire la sicurezza dei cittadini e degli spettatori durante i grandi eventi sportivi. L’approccio flessibile delle chiusure stradali «a vista» rappresenta un passo avanti significativo nella gestione delle emergenze e nel mantenimento dell’ordine pubblico.

Con l’avvio della nuova stagione calcistica e rugbistica all’Olimpico, Roma si prepara ad accogliere migliaia di appassionati con un piano ben articolato che promette ordine ed efficienza senza sacrificare il divertimento degli spettatori.