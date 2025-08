Roma, Piazza della Radio: tenta di rapire una bimba di 7 anni

Un uomo di 44 anni, senza fissa dimora e con precedenti, ha cercato di sottrarre una bambina alla madre nella serata di domenica 27 luglio scorso. L’epilogo, fortunatamente, è stato evitato grazie alla reazione immediata dei presenti, che hanno allertato il 112 e fermato l’aggressore fino all’arrivo dei carabinieri. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato sequestro di persona e ora è in carcere in custodia cautelare, come disposto dal tribunale di Roma. Di seguito, una ricostruzione giornalisticamente autorevole e ottimizzata per il web.

Il contesto e la dinamica dell’episodio

La serata del 27 luglio 2025, zona Piazzale della Radio nel quartiere Portuense: una madre e sua figlia di 7 anni passeggiano come tante altre famiglie nella domenica sera. Secondo le ricostruzioni ufficiali, l’uomo — in evidente stato di ebbrezza — si è avvicinato alla madre e ha sottratto la bambina per alcuni istanti dalle sue mani. La donna ha reagito prontamente, raggiungendo un negozio vicino dove si è rifugiata con la figlia.

L’aggressore, armato di una bottiglia, ha continuato a inseguirle nei pressi, minacciandole apertamente. La scena ha attirato l’attenzione di diversi passanti, alcuni dei quali hanno immediatamente chiamato il 112 con messaggi del tipo: “Correte, è ancora qui”.

Il tempestivo intervento dei cittadini

La reazione dei presenti è risultata determinante. Alcuni passanti, insieme al padre della bambina accorso sul posto, sono riusciti a bloccare l’uomo prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. L’azione collettiva ha impedito che la situazione degenerasse.

L’arresto e l’azione dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma in seguito alle segnalazioni al 112. Dopo aver raccolto le testimonianze dei testimoni e la denuncia dei genitori, i militari hanno arrestato il 44enne, accusato di tentato sequestro di persona.

Trasferito in caserma, è stato sottoposto al rito direttissimo. Il tribunale di Roma ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere in attesa del processo.

Chi è l’arrestato e quali sono le accuse

Si tratta di un uomo di 44 anni, descritto come senzatetto con precedenti penali, in stato di ubriachezza al momento dei fatti. L’accusa è gravissima: tentato sequestro di persona, un reato punito severamente dal codice penale italiano.

La bimba salva grazie alla solidarietà urbana

La bambina è uscita illesa dall’episodio, sotto shock, ma in buone condizioni di salute. È stata affidata alle cure dei genitori.

Questo episodio conferma come l’intervento deciso di cittadini attenti e solidali possa fare la differenza nei momenti di pericolo. L’allarme lanciato, l’azione concreta nel bloccare il sospetto e la collaborazione con le forze dell’ordine hanno contribuito a evitare una tragedia.