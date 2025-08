Roma non dorme più: sta crescendo qualcosa di enorme nel centro cittadino: i residenti sono terrorizzati | Costretti a scappare dalle loro case

La capitale si trasforma in un incubo a cielo aperto. I residenti non sanno più che pesci prendere. Forse nessuno può aiutarli ormai.

La capitale romana si trova infestata da una piaga che nessuno dei suoi cittadini avrebbe potuto prevedere. Qualcosa che si nascondeva da tempo nei meandri della città, adesso riaffiora reclamando il suo diritto di esistere e superare il tempo. Non si tratta di qualcosa ascrivibile al folklore, bensì di un fatto certo, testimoniato da molti.

Quello che i cittadini stanno attualmente vivendo non è da poco, specie se si considera l’impatto che tutto ciò potrebbe avere sul senso di sicurezza e di vivibilità di tutti. Le interviste raccontano di autoctoni spauriti, incapaci di poter accogliere quanto sta capitando proprio a loro. Una cosa del genere è difficile da digerire.

Negli ultimi giorni, a Roma, non si parla d’altro. I cittadini, riversati per le strade, attendono con impaziente angoscia l’esito di questo evento che si sta consumando dinanzi ai loro occhi impotenti. Chi potrà mai accogliere le loro sommesse grida di aiuto? Chi mai potrà farsi carico delle istanze portate avanti dai coraggiosi che ne hanno denunciato la preoccupante ostilità? Che succede nella città eterna?

Cosa cresce nella capitale?

Di primo acchito, un gorgoglio nella notte. Un rantolo liquido che sgorga dal suolo. Non è noto quando tutto sia cominciato, ma si sa per certo che quanto è avvenuto ha avuto inizio con lo scorrere curioso e inatteso dell’acqua dal terreno. Quello che poi è seguito è il panico, accompagnato all’ansia di mettersi in salvo.

Difatti, alla prima avvisaglia minacciosa, i cittadini del quartiere hanno deciso di fare armi e bagagli e muoversi verso mete meno perigliose. Ecco che l’esodo straziante di anziani e bambini ha come sfondo quello in molti hanno già definito “ecomostro”. Ma di che cosa si tratta davvero?

Il mostro di Roma

Libero.it ha diffuso le immagini e le informazioni. Il tutto sta avvenendo in questo momento stesso nel quartiere di Parioli, a Roma. L’ecomostro è alto all’incirca 6 piani: si tratta di un nuovo palazzo in costruzione in via Petrolini. Il cantiere è stato giudicato, non solo dai residenti, piuttosto pericoloso, poiché sorgerebbe su una collina.

In molti si stanno domandando se sia davvero legittimo costruire in quella zona, soprattutto al netto del fatto che già in passato la zona è stata oggetto di discussione e preoccupazioni da parte dei residenti, che hanno lamentato perdite e pericolo di voragini. I lavori in questione, in effetti, erano già avviati quando il comune ha rilasciato il permesso di costruzione. Questo fatto ha in effetti fatto sorgere dubbi sulla liceità del tutto. Proprio negli ultimi giorni, inoltre, dal cantiere si è propagata una copiosa perdita d’acqua. I residenti si sono allarmati e hanno consegnato un esposto alla procura.