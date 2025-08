Treni, i cantieri estivi nelle stazioni di Roma: Termini, Tiburtina e Trastevere

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha avviato una serie articolata di interventi di ammodernamento nelle principali stazioni di Roma: Termini, Tiburtina e Trastevere. I lavori, programmati per il mese di agosto e oltre, mirano a potenziare accessibilità, sicurezza e flussi dei passeggeri, con investimenti complessivi che superano i 13 milioni di euro e coinvolgono centinaia di lavoratori. Il risultato atteso: servizi moderni e fruibili, integrando miglioramenti tecnologici con la tutela dei valori storici delle infrastrutture.

Roma Termini, binari strategici rifatti con slab track

Tra l’11 agosto e il 5 settembre 2025, presso la stazione Roma Termini, saranno chiusi i binari 1 e 2 Est e il binario 1, sottoposti a un intervento strutturale innovativo: la rimozione completa del vecchio armamento e l’installazione di platee prefabbricate in calcestruzzo armato secondo la tecnologia slab track, che garantisce maggiore tenuta e durata. Il costo dell’intervento è di circa 3 milioni di euro e vedrà l’impiego di 30 tecnici e operai, tra personale RFI e appaltatori.

Parallelamente, saranno avviati lavori di risanamento conservativo e di miglioramento dell’accessibilità del primo marciapiede: restauro del mosaico dell’intradosso della pensilina, adeguamento dei percorsi tattili, ampliamento della permeabilità dei flussi tra le parti della piattaforma e riqualificazione dell’ingresso presidenziale su via Marsala. RFI garantisce che tutti gli interventi rispetteranno il valore storico e vincolato dell’edificio.

Roma Tiburtina, lavori notturni sugli scambi

Nella stazione di Roma Tiburtina, il rinnovo riguarderà alcuni deviatoi: le attività si svolgeranno tra la notte del 4-5 agosto e quella del 7-8 agosto 2025. Il progetto prevede un investimento di circa 600 mila euro, con l’impiego di 35 unità tra tecnici RFI e personale esterno. I lavori notturni dovrebbero ridurre al minimo le interferenze con il traffico ferroviario diurno, garantendo al contempo maggiore affidabilità e fluidità del servizio.

Trastevere si prepara al secondo fronte di stazione

Nella stazione di Roma Trastevere, a partire da agosto 2025 saranno avviati i primi cantieri in vista del secondo fronte di stazione previsto nell’ambito degli interventi giubilari. Il progetto prevede l’installazione di ponti provvisori a sostegno delle linee FL1 e FL3 e l’avvio del nuovo sottopasso, realizzato senza interrompere la circolazione ferroviaria. Seguiranno attività di risoluzione delle interferenze con gli impianti ferroviari e il completamento delle nuove scale di accesso.

Il costo complessivo del progetto ammonta a 10,5 milioni di euro, con decine di lavoratori impegnati sia nella fase iniziale che nelle successive fasi operative. Il sottopasso garantirà interscambio e collegamento fra linee in modo più efficace e inclusivo per i viaggiatori.

Calendario operativo

Il calendario dei lavori comporterà alcune modifiche alla circolazione ferroviaria nelle aree interessate. A Trastevere, tra il 5 agosto e il 24 settembre, i treni regionali delle linee FL1, FL3, Leonardo Express e senza fermate in alcune tratte, subiranno variazioni di orario, cancellazioni o deviazioni di percorso, specialmente nelle fasce notturne e serali (dalle 18:30 del martedì alle 7:20 del mercoledì) . A Pigneto, proseguono parallelamente i lavori per il completamento del nuovo scavo e del collegamento con la Metro C, con circa 130 operai coinvolti tra il 5 agosto e il 6 settembre, e possibili modifiche a viaggi e orari sulla FL1 e FL3.

Un investimento per il futuro ferroviario romano

Nel suo insieme, l’operazione di ammodernamento del nodo ferroviario romano si avvale di oltre 13 milioni di euro di risorse, divise tra:

Termini: circa 3 milioni per binari e marciapiedi

Tiburtina: circa 600 mila euro per deviatoi

Trastevere: 10,5 milioni per sottopasso, ponti e flussi infrastrutturali

Coinvolte circa 200 persone, inclusi tecnici RFI e personale delle imprese appaltatrici.

Il piano rientra in una visione strategica, connessa all’avvicinarsi del Giubileo 2025, tesa a coniugare miglioramento dei servizi ferroviari e valorizzazione del patrimonio architettonico e urbano della capitale.

In sintesi

Dall’11 agosto al 5 settembre 2025: rifacimento dei binari 1 e 2 Est a Roma Termini, miglioramento dei marciapiedi e dell’accessibilità

Notti del 4‑5 e 7‑8 agosto: interventi sugli scambi a Roma Tiburtina

Da agosto a settembre (specifici martedì‑mercoledì): cantieri notturni programmati a Roma Trastevere per il nuovo sottopasso.