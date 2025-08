Roma e la rete tram: cantieri in corso, nuove linee in arrivo e binari da rinnovare

Negli ultimi anni, la Capitale sta riscoprendo il valore strategico della mobilità su rotaia leggera come strumento per alleggerire il traffico, migliorare la qualità dell’aria e offrire ai cittadini un’alternativa concreta all’auto privata, ma tra progetti, ritardi, scavi e intoppi burocratici, la strada verso il rinnovamento della rete tramviaria è tutt’altro che semplice.

A fare il punto è stato nei giorni scorsi l’assessore alla Mobilità Eugenio Patané, con un lungo video pubblicato su YouTube, accompagnato da un aggiornamento formale da parte della commissaria straordinaria ai trasporti di Roma Capitale.

Al centro dell’attenzione: le nuove tramvie Togliatti, Tiburtina e Termini-Tor Vergata (TTV), oltre ai lavori in corso sulla rete esistente, come il ritorno in servizio del Tram 8 e gli interventi straordinari previsti per l’autunno.

Linea Togliatti: il cantiere che avanza tra mille ostacoli

L’unica opera effettivamente in corso tra le nuove tramvie è quella sulla linea Togliatti, ma il percorso è tortuoso, perché, durante gli scavi preliminari sono emersi numerosi sottoservizi non mappati: cavi elettrici, condutture idriche e persino un tratto di acquedotto che interferisce con la posa dei binari.

Una situazione che ha complicato la redazione del progetto esecutivo e fatto slittare le tempistiche, al punto che il Comune ha chiesto un aumento dei finanziamenti al Ministero delle Infrastrutture, per un valore aggiuntivo di oltre 12 milioni di euro.

Nonostante queste difficoltà, l’obiettivo resta confermato: ultimare i lavori entro aprile 2026 e aprire la linea al pubblico ad agosto dello stesso anno e, per rendere l’opera effettivamente operativa, in parallelo, procedono anche i lavori per il nuovo deposito tramviario in via Gino Severini, parte integrante del sistema, che dovrà accogliere i nuovi convogli Urbos previsti dal PNRR.

Tram Tiburtina: scavi, bonifiche e Giubileo

Novità arrivano anche dalla futura tramvia Verano-Tiburtina, perché il contratto è stato firmato il 1° agosto, dopo la consegna delle aree avvenuta a luglio, adesso si entra nella fase più delicata: la bonifica da eventuali ordigni bellici, eredità dei bombardamenti della Seconda guerra mondiale, e gli scavi archeologici.

Un ulteriore ostacolo è rappresentato dalla presenza di strutture temporanee legate al Giubileo, collocate nell’area dove sorgerà una sottostazione elettrica della nuova linea, pertanto i lavori veri e propri inizieranno a settembre 2025, con un’apertura al pubblico prevista nel primo trimestre 2027.

Linea Termini-Tor Vergata: costi alle stelle, ma la gara si avvicina

Il progetto della linea Termini–Tor Vergata (TTV) ha subito nel tempo un’impennata dei costi (+82% rispetto alle stime iniziali), complicando l’iter burocratico, tuttavia, il percorso sembra avviato verso una svolta: con l’arrivo del PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale), si potrà chiudere la conferenza dei servizi e avviare la gara d’appalto, con aggiudicazione prevista entro fine anno.

Per contenere le spese e non perdere i finanziamenti, si valuta di scorporare temporaneamente il deposito di Centocelle Est dal progetto principale, per procedere a parte o come opzione in un accordo quadro.

I primi lavori, come la demolizione dell’attuale linea Roma-Giardinetti, potrebbero partire a gennaio 2026, con avvio del cantiere vero e proprio a luglio e termine previsto nel settembre 2029.

Linea 8: riaperta in tempi record

Non coi sono solo nuovi progetti, ma anche la manutenzione sulla rete esistente: il Tram 8, sospeso dal 28 giugno dopo un incidente a piazza San Giovanni di Dio, è tornato in servizio il 1° agosto, con una puntualità che ha sorpreso anche i più scettici, che, abituati ai tempi dilatati della Capitale, non credevano che il tram tornassi in servizio in anticipi rispetto ai tempi programmati.

Venerdì scorso, i tecnici dell’ANSFISA hanno effettuato le verifiche sul tracciato per assicurarsi della piena sicurezza e funzionalità del servizio e sabato mattina il tram è tornato sui binari.

Autunno di lavori sulla rete esistente

Ottobre e novembre saranno altri mesi importanti per l’ammodernamento dell’intera rete e, di conseguenza, mesi di ulteriori disagi per gli utenti della rete tramviaria romana. I lavori sulla Tangenziale Est, anticipati al 2025 su richiesta di ANAS, imporranno una sospensione temporanea di alcune tratte tramviarie, questa è una decisione legata all’arrivo dei nuovi tram Urbos di CAF, che dovranno essere testati su binari efficienti per rispettare i tempi del PNRR.

Durante i due mesi di stop, saranno avviati tre interventi di manutenzione straordinaria:

Progetto Celio : sostituzione dei binari e “rinverdimento” del percorso, con binari immersi nel prato carrabile.

: sostituzione dei binari e “rinverdimento” del percorso, con binari immersi nel prato carrabile. Progetto Ostiense : rinnovo di 400 metri di anello, oggi inagibili per usura. Un passo avanti anche per il progetto Archeotram.

: rinnovo di 400 metri di anello, oggi inagibili per usura. Un passo avanti anche per il progetto Archeotram. Progetto Galeno: aggiornamento di scambi e crociere nello snodo tramviario della zona.

Una rete che rinasce, un’occasione da non sprecare

Dopo anni di abbandono e manutenzione minima, la rete tramviaria romana sta finalmente rinascendo: negli ultimi 4 anni sono stati rinnovati 24 km di binari su 65, quasi un terzo del totale, e sono in programma altri 15 km entro il 2028.

A ciò si aggiungono investimenti per l’ammodernamento di 4 sottostazioni tramviarie (13,5 milioni di euro), la sostituzione di oltre 200 pali e il rifacimento dei cavidotti sotterranei (12 milioni di euro).

Roma sta tentando di rilanciare il tram come mezzo del futuro dopo anni di buio: un mezzo sostenibile, efficiente e integrato in una visione moderna della mobilità urbana, ma serve continuità, trasparenza e capacità di superare gli imprevisti.

Se ti interessa approfondire i temi della mobilità romana, seguire l’evoluzione dei cantieri, i dettagli tecnici e tutte le novità su tram, bus e metropolitane, visita il blog Odissea Quotidiana.

Un punto di riferimento per chi vuole capire cosa stia cambiando (e cosa ancora no) nel trasporto pubblico della Capitale.

Andrea Castano – Odissea Quotidiana