4 agosto: Roma è paralizzata, strade chiuse e blocco dei mezzi, fino a Ferragosto sarà impossibile spostarsi per la città | Diventerà un inferno

La città collassa e resta bloccata. Non si cammina più e niente potrà impedirlo. Da qui a metà agosto è il delirio

Roma rischia di sprofondare nel caos, e non è solo un’ipotesi remota. Tra qualche giorno la città eterna si troverà letteralmente paralizzata.

Le strade congestionate, le fermate dei mezzi prese d’assalto, i clacson che suonano senza tregua e la gente, stremata dal caldo e dalla confusione, che vaga in cerca di un varco.

La sensazione è quella di un’apocalisse urbana imminente. C’è preoccupazione tra i cittadini, lo si percepisce dai volti, dalle conversazioni sui mezzi pubblici, dai post infastiditi sui social.

E purtroppo tutto lascia intendere che questa volta non si potrà evitare. Roma sarà bloccata. Non per qualche ora. Ma per giorni.

Quando la città è in panico

Il nodo del traffico, già normalmente ingestibile, rischia di trasformarsi in una trappola senza uscita. Ogni tentativo di deviare, aggirare o posticipare sembra vano. La città è in allerta e nessuno sa davvero come affrontare quello che sta per arrivare.

Le strade principali saranno chiuse, molte linee di autobus deviate, alcuni accessi vietati ai non autorizzati. Chi si sposterà per lavoro dovrà reinventarsi i percorsi. Chi è in vacanza rischierà di veder sfumare i suoi piani. E chi vive nel centro avrà difficoltà persino a uscire di casa.

La situazione è resa ancora più critica dal periodo dell’anno. Luglio è già di per sé un mese complicato. Alle centinaia di migliaia di pendolari si sommano frotte di turisti, famiglie con valigie, scolaresche, pellegrini, gruppi organizzati. I marciapiedi diventano fiumi in piena, le metropolitane soffocano sotto il peso della folla. Ogni piccolo imprevisto rischia di diventare un disastro. Quando le città si bloccano, si sa, tutto si trasforma in un delirio.

Il blocco imminente

Il motivo di questo imminente blocco non è un imprevisto, né un’emergenza. Si tratta di un evento previsto, organizzato, ma proprio per questo ancor più imponente. Parliamo del Giubileo dei movimenti, un’iniziativa legata al Giubileo 2025. L’evento coinvolgerà migliaia di persone. e è RomaToday riporta nel dettaglio il piano del traffico previsto per l’occasione. A partire dalle ore 6 di mattina saranno chiuse via della Conciliazione, via Rusticucci, largo e via del Colonnato, piazza Pio XII, via di Porta Angelica, piazza Risorgimento e parte di via di Porta Castello.

Diverse linee Atac subiranno modifiche e deviazioni, tra cui 23, 34, 40, 62, 81, 98, 280, 492, 590 e 982. È previsto l’arrivo di migliaia di fedeli e delegazioni da ogni parte del mondo. L’evento religioso vedrà anche l’attraversamento della Porta Santa della basilica di San Pietro da parte dei partecipanti, a cui seguirà un momento di festa in piazza San Pietro. Una manifestazione importante, attesa, ma che inevitabilmente metterà alla prova la già fragile tenuta della mobilità cittadina. Per chi vive a Roma sarà necessario armarsi di pazienza, rivedere i propri programmi e affrontare con coraggio l’ennesima sfida logistica in una città che, troppo spesso, si ritrova a un passo dalla paralisi.