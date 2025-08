Allerta a Roma: divieto di usare le infradito, multe da 173€ per chiunque verrà beccato | Polizia in azione su tutte le strade

Circolare in città con le infradito potrebbe portare a una pesante sanzione: ecco i casi in cui è severamente vietato.

Quando si parla di infrazione stradale, tutto ci viene alla mente tranne una trasgressione legata alle infradito. Moltissimi conducenti finora hanno ricevuto una multa per aver oltrepassato il limite di velocità, o per aver lasciato la propria auto in un luogo non idoneo alla sosta, oppure per aver utilizzato il cellulare alla guida.

Insomma, le trasgressioni alle quali si può andare incontro sono innumerevoli e varie, ma nessuno, o quasi, ha mai pensato di poter essere sanzionato per le calzature che si indossano. Tuttavia, il Codice Stradale è molto chiaro a riguardo.

È necessario ovviamente prestare la massima attenzione durante i mesi estivi, quando si è più inclini a scegliere le suddette. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea: quali sono le ripercussioni da un punto di vista amministrativo?

Indossare le infradito in strada: è vietato o permesso?

Nei giorni più caldi dell’anno è normale agghindarsi con il classico abbigliamento estivo, che include tra le altre cose, anche le ciabatte o le infradito. Questa abitudine però porta molte persone a indossarle in qualsiasi momento della giornata, incluso quando ci si mette alla guida di una vettura.

Ma è consentito farlo oppure questa azione può portare a una sanzione pecuniaria? Al contrario di quanto si può pensare, non esiste un divieto esplicito o un obbligo di mettere altre tipologie di scarpe. Tuttavia, sono presenti delle norme in merito alla scottante questione.

Cosa afferma il Codice della Strada

Anche se non è illegale indossare le infradito mentre si al volante, la Legge impone a ogni conducente di mantenere costantemente il controllo dell’auto, a prescindere dalla situazione nella quale ci si può trovare. Non solo, il suddetto è obbligato a evitare qualsiasi comportamento che compromette la sua libertà di movimento, anche per quanto riguarda i vestiti indossati.

E le infradito, come tali, rischiano di rendere più pericolosa la guida poiché possono scivolare o impigliarsi sotto i pedali, riducendo la sicurezza stradale. E qualora si provochi un incidente, si è colpevoli di non aver avuto pieno controllo del veicolo a causa della scelta delle calzature. In questo caso si riceve una multa che può superare i 160 euro, e perfino una decurtazione dei punti della patente.