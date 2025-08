Roma, scatta il blocco auto: dal 1° settembre i diesel Euro 5 non entrano più in città | Le multe volano fino a 500€

Arriva il divieto di circolazione per decine di migliaia di cittadini: ecco le nuove direttive che stravolgeranno la loro routine.

Tra qualche settimana molti conducenti romani dovranno fare a meno della propria auto. Questo è ciò che si evince dal recente piano di risanamento della qualità dell’aria. La Capitale è da sempre stata tra le più inquinanti d’Italia, ragion per cui negli ultimi anni la Regione ha implementato una serie di misure volte a ridurre le emissioni di Co2.

L’ultima appena approvata riguarda nello specifico alcuni modelli di vetture, che ben presto dovranno rimanere ferme, quindi i proprietari saranno costretti a lasciarle in garage, oppure procederanno alla vendita o nei casi più gravi, alla rottamazione.

Infatti, queste ultime non potranno più muoversi tra le strade della città. Il consiglio regionale del Lazio è stato molto chiaro a riguardo: dal primo novembre 2025 partirà il divieto di circolazione delle auto con motore fino a diesel euro 5 e benzina fino a euro 2.

Nuovo stop alla circolazione di alcuni modelli di auto

Lo stop ai diesel euro 5 e ai benzina euro 2 è mirato a ridurre i livelli di inquinamento, che da tempo continuano a minacciare la salute dei cittadini. E’ necessario sottolineare che questo divieto è riservato alla Ztl fascia verde, ovvero la zona a traffico limitato che comprende il Grande Raccordo Anulare, quindi il centro storico e l’anello ferroviario.

Nello specifico, la nuova direttiva prevede il divieto di circolazione per le suddette vetture dal primo novembre al 31 marzo di ogni anno, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 18:30. Tutto ciò è anche finalizzato a incentivare l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico.

Obiettivo del nuovo piano

L’assessore all’Ambiente della Regione Lazio, Elena Palazzo, ha affermato: “Puntiamo a coniugare le esigenze della transizione ecologica con quelle dei cittadini, superando rigidità non giustificate e lavorando su basi scientifiche e misure concrete”.

Il Comune spera dunque di aver trovato una soluzione alternativa al completo stop dei veicoli, ma altrettanto efficace e flessibile. Quest’ultimo ha già pensato all’implementazione di altri provvedimenti, inclusi nel medesimo piano, per i quali sono stati stanziati 25 milioni di euro. Tra questi incentivi per la sostituzione delle vecchie caldaie e la realizzazione di infrastrutture per la mobilità ciclo-pedonale.