Sembra un set di Jurassic Park, ma è a due ore da Roma | L’isola abbandonata che il tempo non ha toccato

Tra le isole Ponziane se ne nasconde una molto particolare: la sua affascinante storia ha catturato il cuore dei romani.

Un tempo era considerata uno dei luoghi preferiti dalla nobiltà romana, oggi questa isola è conosciuta per il suo fascino inimitabile. Tuttavia, è la sua intrigante storia che ha fatto breccia nell’immaginario dei residenti e di tutti coloro che hanno avuto il piacere di imbattersi nella cosiddetta “isola delle orge”.

Il suo soprannome la dice lunga. Nonostante sia attualmente disabitata, in passato l’Isola di Zannone, questo il nome originale, veniva frequentata da ricchi e persone famose alla ricerca di divertimento e sì, anche di incontri intimi.

Tutto ha inizio negli anni ’70’, quando questo pezzo di terra situato vicino a Ponza, era privato e apparteneva a una coppia di nobili romani, il Marchese Camillo II Casati Stampa di Soncino e l’attrice Anna Fallarino. Un giorno però, durante un festino, le cose sono finite in tragedia.

Senza freni

I due coniugi avevano deciso di stabilire sull’Isola la propria residenza, per questo hanno costruito una villa sul punto più alto, dal quale si può ancora oggi ammirare un panorama spettacolare, caratterizzano da una variegata flora e fauna che arricchisce ulteriormente il posto.

Alla coppia piaceva festeggiare insieme ad altri componenti della nobiltà, organizzando sex party e tanto altro. Nonostante queste trasgressioni dovevano perlopiù rimanere segrete, nell’isola vicina di Ponza, ne erano tutti a conoscenza. Però, questa era di divertimento e spasso estrema giunse al termine quando due persone furono uccise.

La fine di un’era

Tra decine di sentieri e la folta vegetazione, la privacy era garantita, ma tutti cambiò quando l’attrice Fallarino fu trovata morta insieme a un uomo. A quanto pare la donna si era così innamorata di quest’ultimo che per lei gli incontri casuali durante le varie feste cominciavano a non bastare.

Voleva qualcosa di più serio, cosa alla quale il marito si era opposto, a tal punto che un giorno decise di uccidere la moglie e l’amante. Non solo, in un ultimo gesto di disperazione, si tolse la vita. Oggi la villa è abbandonata, ma ancora visitata di tanto in tanto dai turisti che decidono di raggiungere l’isola, ammirandone la spiaggia dorata e le acqua cristalline.