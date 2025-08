Bollo auto cancellato, per gli over 50 non si paga mai più: a Roma hanno attivato la disdetta immediata | Non serve nemmeno andare all’ACI

Una categoria di cittadini potrà fare a meno di pagare il regolare bollo auto, ma è necessario disporre di specifici requisiti.

Da ora migliaia di cittadini potranno risparmiare centinaia di euro all’anno. Come? Semplice, evitando di pagare il bollo auto. Sebbene sembri un’azione non conforme alla legge italiana, in realtà lo è, ma solo per una determinata categoria di persone.

Questo significa che si potrà continuare a circolare liberamente senza essere in possesso di un bollo auto aggiornato. Si tratta di una delle innumerevoli agevolazioni fiscali legate al settore automobilistico e riservate a coloro che presentano una disabilità.

Oltre ad una riduzione dell’iva al 4% e la detrazione Irpef del 19%, questi ultimi potranno usufruire dell’esenzione di una tassa (il bollo) per il proprio veicolo, il cui pagamento è altrimenti obbligatorio per tutti i conducenti che ne possiedono uno. Tuttavia, per ottenerla, è indispensabile essere in possesso di alcuni requisiti.

Esenzione del bollo auto: chi può beneficiarne

L’esenzione può essere richiesta solo ed esclusivamente dal proprietario del veicolo, che può essere il soggetto disabile oppure un familiare che ne è carico (si è considerati tali qualora si abbia un reddito annuo inferiore a 2840,51 euro).

I soggetti che possono usufruire di questa agevolazione devono presentare delle gravi limitazioni, rappresentate dai seguenti casi: cecità totale, riduzione delle capacità motorie, miopia più bassa di un decimo in entrambi gli occhi, sordità, residuo perimetrico inferiore al 30% o handicap psichico.

Procedura per usufruire dell’esenzione

Per ottenere l’esenzione del bollo auto, è necessario presentare la domanda (scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate) all’ufficio tributi della propria Regione di residenza. Nel caso non sia presente questo ufficio, allora la suddetta deve essere inoltrata all’Agenzia delle Entrate presso uno degli uffici dell’Aci presente sul territorio.

Si ricorda che bisogna eseguire la procedura entro 90 giorni dalla scadenza del termine in cui deve essere effettuato il pagamento del tributo. È corretto sottolineare che si oltrepassa questo limite non si perde diritto all’agevolazione. Alla domanda si devono inoltre allegare i seguenti documenti: una copia della patente di guida (se il soggetto disabile è il proprietario della vettura), una copia della carta di circolazione e la certificazione attestante lo stato di invalidità.