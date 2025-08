Roma, cena completa a 10€ a due passi dalla Fontana di Trevi | Ti fai una carbonara coi fiocchi e un buon vino

Nel centro storico della Capitale non bisogna sborsare una fortuna per cenare: c’è un posticino che vanta una convenienza assoluta.

Non c’è nulla di meglio che andare a cena e avere modo di consumare prelibati manicaretti, ancora meglio se il conto finale è pari o inferiore a 10 euro. Sembra un’impresa impossibile, o quasi, spendere una modica cifra come questa, soprattutto a seguito dei recenti rincari di beni e servizi.

Tuttavia, esiste un locale romano in cui non solo è possibile degustare dei fantastici piatti, ma si ha anche l’occasione di sborsare pochissimo. E non si tratta di un luogo qualsiasi perché è situato a pochi passi dalla Fontana di Trevi, una delle attrazioni più visitate al mondo.

Infatti, una volta giunti nel ristorantino, uno spettacolare panorama farà da cornice al fantastico menù che quest’ultimo sarà capace di offrirvi. Insomma, un’esperienza da provare assolutamente qualora vi troviate nei paraggi.

Un locale romano di ottima qualità e super conveniente

Ogni anno milioni di turisti si riversano sulle strade di Roma, desiderosi di ammirare le celebri attrazioni di carattere storico-artistico, ma anche di assaporare la ricca cucina locale. E perché non farlo risparmiando qualche soldino ma al tempo stesso preservando la qualità di ciò che viene servito?

Un ottimo motivo per recarsi presso La panetteria, dove si avrà la possibilità di cenare con soli 10 euro. Proprio così, non state sognando. Questo ristorante situato nel cuore della Capitale vi catturerà il palato e farà felice il vostro portafoglio.

Il menù de La panetteria

Recandovi a La panetteria potrete scoprire un locale magico, che sarà in grado di offrirvi un menù di prima categoria, rappresentando un mix perfetto di tradizione e modernità. Tra le specialità della casa troviamo dei primi romani eccezionali, dalla carbonara alla cacio e pepe, passando per i classici italiani come la lasagna.

Come se non bastasse, nel prezzo sono sempre inclusi, acqua, pane e caffè. Se invece, non siete in vena per la pasta, niente paura: al suo posto avrete modo di gustare una deliziosa pizza made in Rome. E per finire in bellezza, uno dei tantissimi dolci fatti in casa. Insomma, cosa aspettate? Correte numerosi, i manicaretti de La panetteria vi stanno aspettando!