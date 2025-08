Giubileo dei Giovani, cambiano tutti i trasporti: orari e deviazioni mettono in ginocchio la città | Così cambiano i tuoi spostamenti

Nei prossimi giorni saranno implementate delle novità nel trasporto cittadino della Capitale: ecco tutti i cambiamenti.

Il Giubileo dei Giovani è in pieno svolgimento ma i problemi per Roma sono appena iniziati. Nei prossimi giorni infatti si assisteranno a numerosi cambiamenti nella mobilità, e questo potrebbe rischiare di stravolgere la routine dei romani.

La celebre festa cattolica prevede la partecipazione di migliaia di ragazzi, provenienti da ogni angolo della Terra, che prenderanno parte ai vari eventi in programma, inclusa la Messa di benvenuto in Piazza San Pietro, guidata dal neo Papa Leone XIV.

Per preservare la sicurezza e mantenere il controllo della folla che si è riunita nella Capitale per l’occasione, il Comune ha pensato bene di implementare delle modifiche alla circolazione, introducendo un piano straordinario.

La mobilità si trasforma per il Giubileo dei Giovani

Dal 28 luglio al 3 agosto, periodo in cui si terrà il Giubileo dei Giovani, la Capitale, con l’aiuto dell’azienda Cotral, potenzierà i trasporti. Il piano consiste in quattro principali interventi, e vedrà impegnati 430 autisti e un prolungamento dell’orario di apertura della linea Metromare.

Nello specifico, saranno resi disponibili dei servizi navette, che hanno il compito esclusivo di trasportare da una zona all’altra della città i giovani che sono giunti a Roma per partecipare al Giubileo. Questi ultimi potranno dunque spostarsi verso piazzale dei Partigiani alla Metro B Piramide e da Cornelia alla Metro A, senza incorrere in cambi di linea. Non è tutto perché si avrà modo di usufruire di ben 20 autobus messi appositamente a disposizione per l’evento.

Nuovi trasporti introdotti per il noto evento

Nel corso del Giubileo, Cotral riserverà dei collegamenti verso Tor Vergata per i membri del clero, così come per i volontari e il coro della Diocesi di Roma. La partenza dei mezzi in questione (in questo caso si parla di 40 autobus) è prevista in alcuni dei punti focali della Capitale, come Santa Maria della Pietà e Piazza San Giovanni.

A questo si aggiungeranno altri servizi di collegamento da e verso Roma per i Comuni che ospitano i pellegrini, tra cui Ponte Mammolo, Monterotondo e Palombara. In totale saranno 138 gli autobus extra adibita al trasporto dei giovani e delle autorità ecclesiastiche, e verranno distribuiti in più di 430 turni, distribuiti nel corso di tutte le giornate del Giubileo.