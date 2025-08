Tangenziale Est: nuove chiusure notturne fino al 14 agosto e riduzioni di carreggiata dalle 21

La sopraelevata della Tangenziale Est torna in cantiere per una fase di lavori programmata in piena estate. Fino a giovedì 14 agosto 2025, nel tratto largo Passamonti–viale Castrense, la circolazione cambia in due tempi: dalle 21:00 alle 23:00 si viaggia su carreggiata ridotta (una sola corsia libera dal cantiere); dalle 23:00 alle 6:00 scatta invece la chiusura totale, senza deroghe. È la scansione notturna che Roma Servizi per la Mobilità ha messo nero su bianco, confermando periodo e modalità di intervento.

La finestra temporale dei lavori, anticipata sui canali informativi locali, è dal 31 luglio al 14 agosto, con l’obiettivo di concentrare le attività nelle ore di minor traffico per contenere i disagi rispetto alla chiusura di luglio.

Uscite obbligatorie e rampe chiuse sulla Tangenziale Est

Nel quadro delle modifiche alla viabilità, per i veicoli in arrivo dalla NCI (Nuova Circonvallazione Interna) vige l’uscita obbligatoria sulla rampa che conduce a largo Passamonti. In parallelo, è prevista la chiusura della rampa da via Prenestina diretta ai due rami della Tangenziale. Sono due tasselli operativi centrali per gestire i flussi durante lo stop notturno e mantenere ordinato l’accesso alla viabilità ordinaria del quadrante San Lorenzo–Casilino.

Perché si lavora di notte e cosa è già successo a luglio

Il cantiere estivo si inserisce nella sequenza di interventi legati al miglioramento prestazionale e alla sostituzione delle barriere antirumore sulla sopraelevata, attività curate da Anas. Dopo la chiusura H24 dal 16 al 24 luglio 2025 in direzione San Giovanni, la Tangenziale era stata riaperta il 25 luglio, come comunicato da Roma Capitale; già allora era chiaro che sarebbe seguita una fase notturna per rifinire lavorazioni e ripristini con impatto più contenuto sulla mobilità.

Sulla medesima linea hanno dato conto anche le principali testate locali e nazionali: la ripresa dei lavori in orario notturno, il calendario fino al 14 agosto e la rimodulazione dei flussi tra Passamonti e Castrense sono stati ripresi e confermati nelle edizioni del 4 agosto.

Come cambia la circolazione

Nel concreto, chi percorre il tratto interessato tra le 21:00 e le 23:00 troverà cantieri attivi con restringimento e transito consentito solo sulla corsia libera. Dalle 23:00 alle 6:00, invece, non si transita: la chiusura è totale, senza eccezioni per categorie o permessi. In queste ore si deve uscire a largo Passamonti e reimmettersi sulla viabilità di quartiere, seguendo la segnaletica provvisoria e le indicazioni dei pannelli a messaggio variabile. Resta inoltre interdetta la rampa da via Prenestina verso entrambi i rami della Tangenziale. Sono misure standard in fasi di cantiere con attività su impalcati e barriere, utili a garantire sicurezza a maestranze e automobilisti.

Impatto previsto e consigli d’uso

La scelta dell’orario notturno e la durata limitata della fase dovrebbero contenere i disagi, specie per chi rientra in città nei giorni feriali d’agosto. Detto questo, è prudente anticipare le partenze serali o pianificare itinerari alternativi nelle ore 23–6, quando lo stop è totale. Verificare prima di mettersi in viaggio eventuali aggiornamenti: il sito e i canali social di Roma Servizi per la Mobilità pubblicano in tempo reale modifiche, deviazioni e micro-chiusure connesse all’avanzamento del cantiere. Anche l’informazione locale ha fornito un quadro operativo con orari e rampe interessate