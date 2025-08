Coprifuoco a Roma, Meloni firma il divieto assoluto: non puoi uscire dalle 8 alle 22 | Pattugliamenti in tutta la città

Il pericolo buio e oscuro di un demone silenzioso e invisibile che ritorna. Ecco cosa succede nella capitale.

Città blindata, silenziosa, quasi spettrale. A Roma è scattato un coprifuoco che ricorda i giorni più bui della pandemia. Dalle 8 del mattino alle 22, le strade sono presidiate da pattuglie e droni, mentre altoparlanti diffondono messaggi di avviso nei quartieri più affollati.

Il provvedimento è arrivato all’improvviso, in piena estate, lasciando cittadini e commercianti disorientati. Sembra il 2020 tutto daccapo, sussurra qualcuno in fila al supermercato, unico posto in cui era ancora possibile recarsi senza autorizzazione.

I social si sono riempiti di video e post tra l’indignato e il rassegnato. I parchi chiusi, le fontanelle senza passaggio e i mezzi pubblici ridotti all’osso fanno pensare a una capitale sotto assedio. Nessun evento, niente concerti, nessuna movida: Roma è sospesa, come in apnea. A scatenare il tutto sarebbero state una serie di valutazioni della premier.

Il Covid a Roma

Le cicatrici del Covid, a Roma, non si sono mai veramente rimarginate. Interi quartieri si sono svuotati di botto e non si sono più ripresi. La chiusura delle attività commerciali, dai bar agli alberghi, ha lasciato un deserto economico che nemmeno il Giubileo è riuscito a colmare.

La Protezione civile, da allora, è rimasta in costante allerta. Ogni ordinanza sembra figlia di quella stagione di paura, anche se i contesti sono diversi. Stavolta non ci sono mascherine o distanze di sicurezza, ma il risultato è simile: la città è di nuovo paralizzata. E la popolazione non sa più se si tratta di tutela o di esercizio di potere.

Coprifuoco a Roma

La verità, mai annunciata apertamente nelle prime ore, è contenuta nel decreto n. 314 del 12 dicembre 2024. Non si tratta di un coprifuoco per i cittadini, ma di un calendario estivo di restrizioni alla circolazione dei mezzi pesanti, approvato dal governo per decongestionare le strade durante i grandi esodi vacanzieri. Il divieto riguarda tutti i veicoli per trasporto merci sopra le 7 tonnellate e mezzo, inclusi quelli eccezionali e i mezzi con materiali pericolosi.

Le limitazioni sono state estese a quasi tutti i fine settimana di luglio e agosto, con stop anche nei venerdì pomeriggio. Ad esempio, sabato 2 e 9 agosto il blocco durerà dalle 8.00 alle 22.00, mentre ogni domenica il fermo è previsto dalle 7.00 fino alle 22.00. Ferragosto? Circolazione vietata per l’intera giornata. E se il traffico merci si ferma, anche il resto della città, indirettamente, rallenta. Il tutto è stato diffuso da Gigantidellastrada.it.