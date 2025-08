Roma, avvistato coccodrillo: il Sindaco chiede massima allerta a tutti i cittadini | “Non avvicinatevi al fiume”

Il coccodrillo avvistato a Roma ha dell’incredibile: le persone stentavano a credere si trattasse di questo anfibio.

Roma si sveglia con una notizia che ha dell’incredibile. Nelle ultime ore, sui social e tra i gruppi di quartiere si rincorre un’unica voce: un coccodrillo sarebbe stato avvistato in piena città, nei pressi di un corso d’acqua. Il panico serpeggia tra i residenti, l’ironia impazza sul web, ma le autorità non scherzano affatto.

Il sindaco ha rilasciato una comunicazione ufficiale invitando la popolazione a stare cauta, mentre alcuni volontari sarebbero già al lavoro per setacciare le sponde e verificare la presenza dell’animale. Al momento non ci sono state catture, né conferme definitive, ma l’attenzione resta altissima.

Come può un rettile del genere aggirarsi indisturbato nella capitale? Gli esperti parlano di “fenomeni eccezionali”, di possibili abbandoni illegali o addirittura di fughe da privati. Qualcuno insinua si tratti di una bufala, ma l’ipotesi non ha ancora trovato riscontro. Intanto le immagini circolano e sui marciapiedi di Roma si cammina un po’ più veloci.

L’habitat degli animali

Il caso romano riaccende i riflettori su un fenomeno sempre più frequente: l’incontro con animali esotici in habitat improbabili. Complice il cambiamento climatico, il riscaldamento globale e le temperature sempre più tropicali, diversi ecosistemi si stanno trasformando.

In Italia sono già stati segnalati pappagalli verdi a Milano, piranha nei fiumi padani, e persino scorpioni in Liguria. Non è solo una questione di clima: l’abbandono illegale di specie pericolose e la mancanza di regolamentazioni efficaci contribuiscono a rendere certe storie meno rare di quanto si possa pensare. Se un tempo i coccodrilli stavano solo nei documentari, oggi la realtà sembra imitare Jurassic Park.

Il coccodrillo a Roma

Virgilio.it ha diffuso le informazioni. Il presunto coccodrillo non era proprio a Roma centro, bensì a Ladispoli. Più precisamente lungo le sponde del fiume Sanguinara, dove sabato 26 luglio alcuni cittadini hanno giurato di aver visto un rettile acquatico aggirarsi nell’acqua. Le immagini diffuse online mostrano un animale lungo tra i 50 e i 70 cm.

Tuttavia non si tratta di un coccodrillo né di un alligatore, ma con tutta probabilità di un caimano. O almeno, così dicono gli esperti. Il caimano potrebbe non essere affatto un animale vero, ma un pupazzo, una riproduzione. La qualità delle immagini non consente certezze, ma l’ipotesi dello scherzo inizia a farsi strada. Nel dubbio, però, il comune non si è tirato indietro. Il sindaco ha chiesto a tutti i cittadini di segnalare eventuali avvistamenti, specificando che l’animale non è stato più visto nelle ultime ore.