Novità scuola, a Roma da settembre libri GRATIS | Ti basta presentare la cedola libraria per accedere all’istruzione senza spendere un euro

Dal prossimo anno scolastico una buona fetta di alunni avrà la possibilità di ricevere gratuitamente tutti i libri di testo.

Quando si tratta di prepararsi al nuovo anno scolastico, molte famiglie italiane sono costrette ad affrontare dei costi notevoli, come quelli legati all’acquisto dei famigerati libri di testo. Oggigiorno si arriva addirittura a sborsare centinaia di euro per ogni singolo figlio.

Una spesa che non tutte le persone sono in grado di fare, complici anche i rincari di beni e servizi che hanno caratterizzato gli ultimi anni. Ciò ha portato le suddette a ripiegare su materiale usato o sulla benevolenza di amici o famigliari.

Ed è qui che entra in gioco un innovativo sistema digitale, che Roma ha deciso di introdurre per garantire una corretta istruzione a tutti gli studenti, a prescindere dal reddito del proprio nucleo familiare. Ma scopriamo nel dettaglio in cosa consiste

Arriva la cedola libraria per gli alunni romani

Ancora una volta Roma continua a offrire un’occasione unica ai suoi studenti, che tra qualche settimana inizieranno un nuovo anno scolastico, fatto di scoperte, divertimento e ovviamente insegnamenti.

Per non rendere questo percorso più difficoltoso, soprattutto in termini economici, sarà possibile utilizzare la cedola libraria, ovvero dei documenti emessi dalla Pubblica Amministrazione, che permettono agli alunni di ottenere gratuitamente i libri necessari.

A chi è rivolto l’incentivo

Per usufruire della cedola libraria, è necessario innanzitutto essere residenti nella Capitale. Inoltre, gli allievi devono essere iscritti presso uno degli istituti di scuola primaria presenti sul territorio, a prescindere si tratti di una statale o di una paritaria.

A differenza dello scorso anno, la procedura è completamente digitalizzata. Basterà recarsi in una delle librerie convenzionate e presentare il codice fiscale dell’allievo. Ma attenzione perché tale incentivo ha una scadenza: può essere adoperato fino al 20 gennaio 2026. Questa misura messa a disposizione dalla Capitale consentirà dunque a migliaia di famiglie di tirare un sospiro di sollievo, almeno da un punto di vista economico. Per scoprire maggiori informazioni a riguardo, si consiglia di consultare il documento relativo pubblicato direttamente dal Comune e a cura del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale.