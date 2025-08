Spiaggia libera in tilt, sul litorale romano stanno bloccando tutti i servizi | Bagnanti costretti a scappare dalla spiaggia

Non ci sono speranze per i bagnanti. Sul litorale romano sta accadendo di tutto. Negli ultimi anni si sono verificati degli eventi inaspettati.

Il Lazio rappresenta una delle regioni italiane più frequentate in assoluto per le sue bellezze paesaggistiche. Chi vuole entrare in contatto con la natura e con le tradizioni locali può optare per i bordi, molti dei quali sono definiti i più belli d’Italia.

Chi ama immergersi in acqua cristalline può essere accontentato allo stesso modo per via del litorale affacciato soprattutto sul Mar Tirreno. La costa è prevalentemente sabbiosa, ma non mancano tratti con scogli, ciottoli e fango.

Una delle zone più frequentate è sicuramente Ostia, una frazione di Roma suddivisa in Lido di Ostia Ponente, Lido di Ostia Levante e Lido di Castel Fusano. Non mancano altre aree della stessa bellezza.

Una di queste è al centro dell’attenzione perché d’ora in poi sarà impossibile accedervi. Ecco a cosa devono andare incontro bagnanti per colpa di terzi.

Addio spiagge, i residenti dovranno farsene una ragione

La spiaggia in questione si trova nella ventinovesima zona di Roma nell’Agro Romano ed è indicata con Z. XXIX. È nota per essere una zona adibita a riserva naturale contenente dei siti archeologici. Si possono menzionare la Villa di Grotte di Piastra, la Villa marittima residenziale e termale di via Severiana e Villa del Discobolo.

La spiaggia libera in questione è quella di Castel Porziano. Purtroppo l’ultimo evento che ha causato dei disagi si è verificato lunedì 28 luglio nella tarda mattinata. Ne ha parlato l’assessore al patrimonio di Roma Tobia Zevi. Sul sito romatoday.it è stata riportata la notizia senza trascurare alcun minimo dettaglio.

“Certe coincidenze fanno sempre più pensare”

Purtroppo qualche giorno fa ci sono stati degli atti vandalici alle docce pubbliche del cancello 3. Sono state rotte e per questo motivo non possono più essere utilizzate dai bagnanti. Ironia della sorte, sono state danneggiate qualche giorno dopo un sopralluogo avvenuto su richiesta del sindaco di Roma. “Hanno staccato e rotto una pompa, tranciato un tubo. Le tavolette dei bagni spaccate più volte. I contenitori della carta igienica divelti”.

“Forse proprio per questo, dare fastidio: un’idea diversa e accessibile di litorale. Dove le spiagge libere con servizi ci sono, dove la gestione pubblica è trasparente. Continueremo a lavorare, anche confrontandoci con complicazioni, ostacoli, critiche. Ma sabotare i servizi pubblici è un’altra cosa. Chi lo fa, sappia che non serve a nulla”. Queste sono state le parole dell’assessore, dunque il problema sarà prontamente risolto.