Salernitana 2-1 Lazio, il gol di Immobile illude: Sarri sprofonda all’Arechi

Passo falso importante dei biancocelesti che cadono all’Arechi e perdono punti importanti in ottica quarto posto. Il gol di Immobile a fine primo tempo illude la Lazio che nella ripresa dilapida il vantaggio subendo l’uno-due fatale di Kastanos e Candreva.

Primo Tempo

Partenza aggressiva della Lazio che prova subito a mettere alle corde la linea difensiva della Salernitana, ma per il momento non si registrano azioni pericolose. La prima occasione però capita sui piedi di Candreva che al 23′ fa partire un traversone insidioso su cui Provedel è reattivo a sventare una possibile rete beffarda sul primo palo. Ancora Salernitana vicina al vantaggio con Bohinen che di sinistro dal limite dell’area fa partire un tiro insidioso che scheggia la traversa. Al 40′ Prontera dopo il check al VAR decreta un calcio di rigore in favore dei biancocelesti, sul dischetto va Ciro Immobile che spiazza il portiere granata e porta la Lazio in vantaggio. Dopo 3 minuti di recupero il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi, Salernitana-Lazio 0-1.

Secondo Tempo

Pronti via e la Salernitana trova il pareggio con Kastanos, che approfitta di una respinta corta di Provedel e realizza il gol del 1-1. Al 60′ Zaccagni lascia il campo per infortunio, al suo posto Pedro. Al 66′ la Salernitana trova il gol del vantaggio con Antonio Candreva, che tira un bolide dai 30 metri insaccando con la complicità di Provedel. La seconda frazione scorre senza particolari azioni con la Lazio che non tenta la reazione e i granata che gestiscono il vantaggio. La gara termina dopo 2 minuti di recupero e senza altre emozioni. Salernitana batte Lazio 2-1.

Le Pagelle

Provedel 5: il miracolo sul colpo di testa di Candreva diventa anche la beffa sui piedi di Kastanos. La papera sul gol di Candreva è tutto demerito del portiere biancoceleste.

Marusic 5: perde Candreva sul gol del pareggio di Kastanos. Errore fatale.

Gila 5: prestazione tranquilla fino al gol del pareggio granata, quando tenta un anticipo sbagliando il tentativo e dando il via all’azione che porta alla rete di Kastanos.

Patric 6: solita prestazione solida e concreta, peccato che l’errore del compagno di squadra compromette la gara.

Lazzari 6: il solito motorino impazzito sulla fascia destra, attento in ripiegamento.

Guendouzi 5,5: la grinta è quella giusta ma sporofonda in una prestazione scialba insieme a tutta la squadra.

Cataldi 6,5: il filtrante che squarcia il campo dell’Arechi e porta al rigore guadagnato da Immobile è oro colato in un momento della gara tutt’altro che semplice.

Kamada 5: Impalpabile. Lontano parente del giocatore visto a Francoforte. Salvate il soldato Daichi.

Zaccagni 6: reduce dall’infortunio al ginocchio non è al meglio e si rende poco incisivo in fase offensiva.

Felipe Anderson 5,5: nella prima frazione sembra il più in palla, cala alla distanza senza mai impensierire la porta avversaria.

Immobile 6,5: realizza il quinto gol stagionale, peccato che serva a poco per il resoconto della gara.

All. Sarri 5: la squadra sembra appagata e senza mordente. Tolto l’alibi delle assenze, buona parte del demerito è del comandante. Va ritrovato il bandolo della matassa.

Foto: S.S. Lazio Facebook