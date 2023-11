MotoGP: Pecco Bagnaia bicampione del mondo! Caduto Martin

Francesco Bagnaia è di nuovo campione del mondo. Sempre all’ultima gara, sempre a Valencia, il 26enne torinese bissa il titolo dello scorso anno, quando all’ultima gara ebbe la meglio su Fabio Quartararo. Mondiali diversi, storie diverse, stesso finale. Se l’anno scorso Pecco aveva fatto una grande rimonta nella seconda parte di stagione, stavolta ha dovuto rintuzzare il ritorno di un Jorge Martin velocissimo in pista, duro nei corpo a corpo, ma che ha ceduto di testa nell’ultima gara per un finale arrivato prima della bandiera a scacchi. Grande festa per l’Italia e per la Ducati.

MotoGP: la gara perfetta di Bagnaia

Alla griglia di partenza, complice la penalità di Vinales, Bagnaia parte dalla pole con Martin sesto. Al semaforo l’italiano tiene la testa ma in due curve il rivale diretto è subito alla sua coda. Al terzo giro già il primo colpo di scena: in curva 1 Martin si lascia risucchiare dalla scia e per non centrare Bagnaia va lunghissimo, rientrando (anche in maniera improvvida) in ottava posizione. Mentre il ducatista ufficiale tiene la testa Martin si mette subito alla rincorsa per recuperare il tempo e le posizioni perse.

Supera Alex Marquez e subito dopo Vinales, ma quando il connazionale risponde, Martin scuote il capo. Un nervosismo che è fatale all’iberico del team Pramac. Al sesto giro nel tentativo di superare Marc Marquez in curva 4 non affonda il tentativo, allunga la frenata e prende in pieno il connazionale, tra l’altro all’ultima gara in carriera con la Honda prima di passare anche lui alla Ducati. Entrambi i piloti per terra e Bagnaia matematicamente campione del mondo già a un terzo di gara. Mentre iniziano i festeggiamenti al box, dall’altra parte Martin rientra ai box sconsolato e la gara prosegue. Dopo una lotta con le KTM e il connazionale Di Giannantonio, Pecco va anche a vincere il Gran Premio (davanti a Diggia e Zarco) per una festa completa.

La 18° vittoria in Top Class vale soprattutto il secondo titolo mondiale MotoGP, il secondo consecutivo, il terzo in carriera considerando il titolo ottenuto in Moto2 nel 2018. Per il pilota dell’Academy di Valentino Rossi, classe ’97, anche il record come unico pilota Ducati a fare il cosiddetto Back-to-back per un tripudio italiano. È il quarto titolo costruttori per la casa di Borgo Panigale, il secondo piloti.