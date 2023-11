Monterisi la decide all’ultimo respiro, la perla di Malinovsky non basta al Genoa: termina 2-1 la sfida dello Stirpe

Vittoria all’ultimo respiro per il Frosinone, che conquista tre punti pesantissimi grazie alla rete di Monterisi nel finale. Una gara che per oltre novanta minuti è stata equilibrata, con occasioni importanti sia da una parte che dall’altra. Non era una partita facile per il grifone, con Gilardino chiamato a fare a meno della coppia d’attacco Retegui – Gudmundsson, entrambi fuori per infortunio. Il Frosinone ci ha creduto fino all’ultimo momento nonostante le migliori occasioni siano state degli ospiti, con Brescianini protagonista di un salvataggio provvidenziale a cinque dalla fine. Grazie ai tre punti conquistati davanti al proprio pubblico, il Frosinone sorpassa la Lazio in classifica e si porta a quota 18 punti.

Primo tempo

La gara inizia con una clamorosa occasione per il Genoa dopo soli sessanta secondi, con Malinovsky che da pochi passi non riesce a battere Turati bravo a farsi trovare pronto. La squadra ospite ha iniziato meglio la gara, costringendo il Frosinone a rinchiudersi nella propria metà campo. Ripartenza importante del Frosinone che prova ad uscire da un avvio complicato, Cheddira, però, viene anticipato bene dal portiere Martinez. Al minuto otto altra grande occasione per la squadra di Alberto Gilardino con Puscas, che dall’interno dell’area di rigore non riesce a trovare l’angolino alla sinistra del portiere. Il Frosinone prova a reagire e va alla conclusione con Marchizza che, però, non impensierisce il portiere ospite. Partita a tratti molto nervosa sia in campo che in panchina, con il tecnico dei liguri Alberto Gilardino che viene ammonito al 22° minuto. Sugli sviluppi di calcio d’angolo ci prova Dragusin per il grifone, con il colpo di tesa termina abbondantemente a lato. Al minuto 34 la sblocca il Frosinone grazie al solito Matias Soulè, che lascia partire un gran tiro dalla lunga distanza: la conclusione beffa Martinez, che tocca ma non può impedire la rete dell’1-0. Pochi minuti più tardi il Genoa trova il pareggio con Malinovsky, che lascia partire un magico sinistro da fuori area che termina sotto l’incrocio dei pali. Allo scadere del primo tempo ci prova Puscas per il Genoa, con la conclusione che si spegne sul fondo. Termina con il punteggio di 1-1 la prima frazione di gioco.

Secondo tempo

Ripresa che si apre con il Frosinone aggressivo e che va vicino al nuovo vantaggio con Ibrahimovic, bravo Martinez a non farsi cogliere impreparato. Altra buona occasione per la squadra di Eusebio Di Francesco con il cross messo in mezzo da Oyono, nessun calciatore del Frosinone, però, si trova nei paraggi per depositare il pallone in rete. Palla goal colossale per il Genoa al 57° minuto con Thorsby, che dall’altezza del dischetto del rigore non riesce ad impattare bene il pallone. Al minuto 66 ci prova ancora la squadra ospite direttamente da calcio di punizione con Malinovsky: la conclusione, però, si stampa sulla traversa. Reazione immediata del Frosinone che ci prova con Marchizza, bravo Martinez a mettere i pugni. Quando tutto sembrava finito il Frosinone trova la rete del definitivo 2-1 grazie a Monterisi, che da pochi passi batte Martinez. Termina 2-1 la sfida dello Stirpe.

Le pagelle

Turati 6

Sempre attento quando chiamato in causa, mentre non può nulla sulla rete realizzata da Malinovsky.

Oyono 6,5

In difficoltà nel primo tempo, mentre ad inizio ripresa cresce creando pericoli importanti alla retroguardia di Gilardino.

Okoli 6

Buona prova nel complesso, soffre il giusto sbagliando poco e niente.

Romagnoli 5,5

Soffre soprattutto nel primo tempo, dove l’attacco del Genoa si rende spesso pericoloso. Nella ripresa un pò meglio, ma quando la squadra di Gilardino attacca va in affanno.

Marchizza 6,5

Ottima prestazione dell’esterno che va alla conclusione in un paio di circostanze, andando vicino al goal nella ripresa soprattutto nella ripresa.

Bourabia 5,5

Partita sottotono dell’ex Sassuolo, che ha faticato e non poco soprattutto nella prima frazione.

Barrenechea 6,5

Grande prova del centrocampista argentino, che mette in mostra tutta la sua qualità soprattutto nella seconda parte di primo tempo. Nella ripresa, complice anche la stanchezza, cala un pò.

Reinier 6

Nel complesso buona prova del centrocampista, che si rende protagonista di alcune giocate di alta classe.

Soulè 6,5

Primo tempo un pò sottotono, dove però riesce a trovare la rete dell’1-0 con la complicità del portiere rossoblu Martinez.

Cheddira 5

Prestazione decisamente insufficiente quella dell’attaccante, che non si rende mai realmente pericoloso.

Ibrahimovic 6,5

Grande primo tempo, dove riesce a far ammonire due calciatori del Genoa grazie a dei dribbling perfetti. Nella ripresa ha la palla del 2-1, che non riesce a sfruttare al meglio.

Caso (60′) 6

Entra nel momento in cui la stanchezza della squadra inizia a farsi sentire, riuscendo a rendersi pericoloso in poche occasioni.

Brescianini (60′) 6,5

Entra portando ordine in mezzo al campo. Sbaglia pochi pallone e cerca di farsi vedere in ogni zona del centrocampo. Si rende protagonista di un salvataggio provvidenziale nel finale.

Monterisi (68′) 7

Prestazione sufficiente di Monterisi, chiamato a sostituire Marchizza infortunato. Prova a spingere sulla sua corsia, non riuscendo, però, a rendersi realmente pericoloso. Al 94′ minuto stende il Genoa con una conclusione ravvicinata che non lascia scampo a Martinez.

Gelli (80′) S.V.

Kaio Jorge (80′) S.V.

Foto: profilo Facebook Frosinone