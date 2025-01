Rubinetto, ora il calcare sarà solo un vecchio ricordo | Mio cognato mi ha detto cosa fanno gli idraulici, funziona davvero

Chi non ha mai dovuto fare i conti con il calcare, l’acerrimo nemico della casa? D’ora in poi non occorrerà più chiamare l’idraulico. Ecco la soluzione efficace al 100%.

È bene risaputo che calcare presente nell’acqua ostruisce le tubature e rovina il buon funzionamento degli elettrodomestici. A tal proposito si devono utilizzare dei prodotti specifici che si possono trovare al supermercato.

Per esempio c’è il Rinnovatore HG Detergente concentrato per calcare 0,5 litri disponibile sul sito di leroymerlin.it al prezzo di 9,35 euro! Un vero affare per coloro che non vogliono spendere delle cifre rilevanti contattando un idraulico.

In realtà è un buon alleato anche il bicarbonato diluito in acqua. Con una spugna imbevuta si pulisce il rubinetto nell’arco di un mese. Probabilmente non sai che anche con il cetriolo, se tagliato a fette e strofinato per qualche minuto sul calcare, il risultato sarà ottimo.

Infine ci sono altri metodi, quelli tipici delle nostre nonne quando erano alle prese con le faccende domestiche. Quest’altra soluzione stravolgerà la tua quotidianità.

I metodi della nonna non falliscono mai: addio calcare senza spendere nulla

Il calcare si forma nel momento in cui evapora l’acqua dura, cioè ricca di calcio e magnesio. Non è un problema per l’estetica del rubinetto, ma anche per il funzionamento perché compromette i suoi componenti interni. Per questo motivo qualcuno pensa bene di chiamare chi è competente con la consapevolezza di dover pagare una cifra rilevante per il portafoglio.

Altri, invece, considerano i metodi della nonna che sono sempre efficaci. Basta solo prendere dal mobile dei prodotti già utilizzati nella quotidianità. Ciò significa che non si spenderà nulla e il problema si risolverà in pochi secondi. Ecco cosa è stato riportato sul sito ispacnr.it.

Saggi consigli per avere un rubinetto in un buono stato

Occorrono limone, aceto e acido citrico. Sono ingredienti che aiutano a combattere il calcare, in quanto agiscono con la loro acidità naturale tale da sciogliere i depositi di calcare. È necessario spruzzare il composto sul rubinetto, prendere un panno e avvolgerlo attorno e lasciare agire per un’ora. Questo metodo è utile se il calcare è in superficie, ma per quello più ostinato c’è un’altra soluzione.

Si deve smontare il filtro del rubinetto con una pinza a pappagallo e in un contenitore si mette il rompigetto nella soluzione anticalcare. Nel frattempo si deve pulire il rubinetto con un composto di acqua, acido citrico, limone o un altro detergente. Sarebbe opportuno pulire il rubinetto regolarmente per evitare che si formi il calcare. Si consiglia anche di installare un addolcitore d’acqua per ridurre la durezza dell’acqua.