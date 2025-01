Candeggina, se hai macchiato la tua maglia preferita ora torna come nuova | Il segreto di zia Lara è pazzesco, funziona davvero

La candeggina è utile per tante cose nell’ambito domestico. In questo caso sarà spiegato come può eliminare delle macchie dai capi di abbigliamento…e non solo.

Chi è alle prese con le faccende domestiche conosce l’utilità della candeggina, ovvero una soluzione acquosa di colore giallo-paglierino. È ottimo come sbiancante, solvente e disinfettante. Dunque non c’è da stupirsi se è ampiamente venduto in commercio.

È utile per la sua azione ossidante, viene anche utilizzato nel campo dell’odontoiatria ed è usata anche per la disinfezione dei dispositivi ed apparecchi medici. Coloro che sono alle prese con le faccende domestiche sicuramente apprezzeranno questo prodotto.

In casa è un buon alleato per disinfettare ogni singolo angolo. Rimuove i batteri, germi e cattivi odori e si adatta per la pulizia di varie superfici. Ovviamente è ben risaputo che non deve entrare in contatto con la pelle perché potrebbe causare dei problemi. Infatti sono necessari dei guanti protettivi.

Questo discorso vale anche quando si usa la candeggina per agire sui tessuti delle maglie e dei pantaloni che indossiamo. Ma non è detto che si possa avere sempre un lieto fine.

Candeggina, ecco come usarla nel migliore dei modi

Secondo quanto riportato sul sito burnec.it sembra che la candeggina abbia la capacità di eliminare le macchie da alcuni capi di abbigliamento. Infatti gli esperti consigliano di utilizzare questo materiale per ottenere un bucato sempre pulito e perfetto, ma non bisogna eccedere perché si potrebbe ottenere l’effetto contrario.

Infatti la candeggina potrebbe addirittura macchiare ulteriormente i tessuti e in questo caso cosa bisogna fare? Per quanto riguarda i tessuti bianchi bastano semplicemente mescolare acqua e aceto bianco per ottenere una soluzione tale da eliminare le macchie e qualsiasi tipo di alone. E per gli altri tipi di tessuto cosa si propone? La risposta è immediata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🎀 𝓛𝓸𝓻𝓮𝓭𝓪𝓷𝓪 𝓞𝓵𝓲𝓿𝓪 🎀 (@loredana_homecleaning)

I consigli delle nonne non sbagliano mai

Se hai a che fare con i tessuti colorati allora è opportuno utilizzare dei marker o anche degli strumenti specifici tali da poter ridurre la macchia, ma in questo caso il buon risultato è garantito solo se le macchie non sono molto estese. Come detto prima, si può fare affidamento anche sull’aceto agendo con una certa tempestività.

Infatti quando ci si rende conto della presenza di una macchia nel caso di una maglia di lana si deve immediatamente sciacquare con acqua fredda la zona interessata, passare dell’aceto e lavare subito dopo con il detergente. La soluzione dovrebbe agire nell’arco di 10 minuti per poi passare nuovamente alla fase del lavaggio. Se si prendono in considerazione tutti questi consigli sicuramente non si sarà costretti a rinunciare a quel determinato capo di abbigliamento.