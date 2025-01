Acqua in bottiglia, devi comprare solo queste | Sono affidabili e fanno bene al corpo, la scienza conferma

Se non puoi fare a meno dell’acqua in bottiglia allora devi comprare solo quelle di questi marchi. Ecco tutti i dettagli.

Quante volte ti sarà capitato di recarti al supermercato e comprare delle bottiglie d’acqua. Questa è la scelta di chi non vuole bere l’acqua del rubinetto, ma non sempre ci sono dei lati positivi nella faccenda.

Secondo quanto riportato sul sito ispacnr.it sembra che l’associazione francese 60 Million Consumers abbia fatto una scoperta sconcertante. Secondo il parere degli esperti sembra che ci siano dei marchi più apprezzati rispetto ad altri.

Purtroppo uno dei problemi più preoccupanti per quanto riguarda le bottiglie d’acqua è la presenza di microplastiche. Non ci crederai, ma il 78% di quelle analizzate contengono proprio questi elementi dannosi per la salute umana.

La loro presenza può essere causata da vari fattori, come il processo di imballaggio, produzione e trasporto. Per questo motivo chi acquista queste bottiglie d’acqua deve essere consapevole di ciò che inserisce nel carrello della spesa. A tal proposito l’associazione francese menzionata ha voluto dare un quadro completo della situazione per evitare il peggio.

Ecco le marche consigliate dagli esperti

Tra le marche più apprezzate c’è senza dubbio la Volvic, l’acqua minerale la cui fonte ha origine in Alvernia, nel centro della Francia. È filtrata attraverso rocce vulcaniche ed è priva di contaminanti. Inoltre ha una buona dose di sodio, calcio e magnesio ed è per questo motivo che adatta per i bambini più piccoli e per chi ha una dieta povera di sale. È utile per migliorare la salute della pelle e delle ossa.

A seguire c’è la Badoit, nota ai tempi di Luigi XIV. Già nel 1778 i medici la utilizzavano per le sue proprietà benefiche. Solo nel 1938 fu imbottigliata per la prima volta da August Badoit. Nasce dal massiccio Centrale a Saint-Galmier, nella Loira, ed è ricca di minerali come calcio il magnesio. L’altro contenuto di bicarbonato dà una mano al processo digestivo.

Proprietà benefiche dell’acqua di questi marchi

Poi all’appello non può mancare la Montclar che si può acquistare presso i supermercati della Carrefour. Ottima per la sua composizione minerale equilibrata e non ha contaminanti. Infine c’è anche Evian, imbottigliata direttamente alla sorgente. La fonte di Evian les Bains è un lento percorso di filtraggio naturale in un antico ghiacciaio nel cuore delle Alpi francesi.

Fu riconosciuta ufficialmente dall’accademia di medicina francese nel 1878, in quanto ritenuta ottima per la salute per il basso contenuto di sodio e per le sue caratteristiche oligominerali. Adatta per mamme e bambini perché estremamente pura. Addirittura chef e sommelier la utilizzano nei migliori ristoranti nel mondo.