Bamba del mese, il congedo perfetto della “gaffe machine”

Ritorna il “Bamba del mese”, variante trigesimale dell’anti-premio creato dall’attuale direttore editoriale de Il Giornale Vittorio Feltri per omaggiare ironicamente il meglio del peggio del recente passato. Anche in questa circostanza sono stati selezionati tre “casi amari”: con protagonista assoluto un habitué al passo d’addio.

Bamba del mese (© Chivista / Wikimedia Commons)

Un caso hors catégorie

Nuova edizione, quindi, del “Bamba del mese” che, come la controparte settimanale, si apre con una vicenda considerata hors catégorie per non falsare la surreale competizione. È l’ormai celeberrimo cartellone girgentino, segnalato dal Corsera, con le indicazioni «Valle di Templi» (anziché “dei”) e «contrata Caos» (in luogo di “contrada”).

Cartello con doppio strafalcione ad Agrigento (immagine dalla pagina Facebook di Agrigentonotizie.it)

Il doppio svarione è reso ancor più paradossale dalla constatazione che quest’anno Agrigento è la Capitale Italiana della Cultura. Il 2024, con Gennaro Sangiuliano ancora alla guida del MiC, sarebbe stato decisamente più appropriato.

Il “Bamba del mese”

Come poi riporta RDS, ha destato scalpore la rivelazione che, in vista del prossimo Festival di Sanremo, da oltre un mese Tony Effe prende lezioni di canto. Anche se in questo caso l’epic fail è di chi lo ritiene un cantante.

Tony Effe (immagine dalla sua pagina Facebook)

Nel frattempo, come riferisce l’Agenzia Vista, il segretario dem Elly Schlein ha involontariamente letto dal gobbo l’istruzione «pausa teatrale». Tanto per far capire quanto già le manca Sleepy Joe Biden.

Elly Schlein (immagine dalla sua pagina Facebook)

L’allieva, però, non può ancora competere col “maestro”, che infatti ci ha regalato un’ultima, duplice perla. Dapprima, scrive La Stampa, ha intonato “Happy birthday” a un giovane che aveva invitato sul proprio palco, dimenticandosi però il nome del festeggiato. Quindi, aggiunge Il Sole 24 Ore, ha affermato che l’odierna guerra arabo-israeliana è iniziata «con il brutale massacro di Hezbollah», intendendo naturalmente Hamas.

Joe Biden (immagine dalla sua pagina Facebook)

Non ci poteva essere congedo migliore per la “gaffe machine”. Che si merita presidenzialmente il “Bamba del mese”.

Vittorio Feltri (immagine dalla sua pagina Facebook) Gennaro Sangiuliano (immagine dalla sua pagina Facebook) Guerra Israele-Hamas nell’ottobre 2023 (© Palestinian News & Information Agency (Wafa) – APAimages / Wikimedia Commons)