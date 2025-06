Roma. Weekend 27-29 giugno, le modifiche alla viabilità

Tanti gli eventi previsti a Roma nel weekend tra il 27 e il 29 giugno, per i quali saranno messe in atto alcune modifiche significative alla viabilità.

Santi Pietro e Paolo, Vasco Rossi, blocchi e isole pedonali

Per celebrare i Santi Patroni di Roma, la Basilica di San Paolo sarà al centro di una serie di eventi religiosi e popolari. Già da sabato 28 giugno, è prevista la chiusura al traffico di via Ostiense, tra viale Giustiniano Imperatore e via Giulio Rocco, per consentire l’allestimento della fiera e lo svolgimento della tradizionale processione della “Catena di San Paolo”. Il blocco durerà fino a lunedì 30 giugno e comporterà la deviazione delle linee bus 23, 769, 792, nMB e nME.

Torna Vasco Rossi all’Olimpico, con i concerti di venerdì e sabato che comportano divieti di sosta e chiusure al traffico nelle aree adiacenti allo stadio. A disposizione dei fan 18 linee bus, tra cui la 2, 23, 31, 32, 69, 168, 301 e 982, per agevolare l’afflusso.

Da venerdì mattina alle 6 e fino alle 7 di domenica, via Veneto è chiusa in entrambi i sensi di marcia tra largo Fellini e via Boncompagni. Chiusa anche la rampa di accesso a via di Porta Pinciana per chi proviene da viale del Muro Torto. Deviazioni per le linee bus 52, 53, 61, 100, 160, 590, nMA e n201.

Per tutto il weekend, via dei Fori Imperiali sarà isola pedonale: le linee bus 51, 75, 85, 87, 117 (solo sabato) e 118 saranno deviate. La metropolitana sarà attiva fino all’1.30 di notte sia venerdì che sabato; sulla linea C, invece, dalle 21 in poi servizio sostituito da bus.

Viabilità, lavori di RFI al Piegneto e deviazioni di linee bus

Dalle 15 alle 19 di sabato, è prevista una manifestazione in piazza di Porta San Paolo. Possibili blocchi temporanei e deviazioni per ben 14 linee bus, tra cui la 3, 30, 75, 280, 716 e 769.

Sabato e domenica, lavori di RFI per la nuova fermata di Pigneto impongono modifiche alla circolazione dei treni sulle linee regionali FL1 Orte–Fiumicino e FL3 Roma–Cesano/Viterbo.

La giornata di domenica si aprirà con la Messa solenne nella Basilica di San Pietro presieduta da Papa Francesco e, a mezzogiorno, con la recita dell’Angelus. La notte tra sabato e domenica vedrà le prime chiusure al traffico nell’area di Borgo e San Pietro, con ulteriori restrizioni dalle 7 del mattino.

Alle 19.30, in occasione della rievocazione storica della Girandola di Michelangelo, scatteranno chiusure e divieti di transito su lungotevere degli Altoviti, Tor di Nona, piazza dei Tribunali, ponte Umberto I e Vittorio Emanuele II. Le linee bus 23, 30, 40, 64, 280 e 870 subiranno deviazioni; la 190F sarà limitata a stazione San Pietro.

Viabilità, spazio anche per il concerto di Achille Lauro al Circo Massimo

Alle 21 di domenica sera, il Circo Massimo ospita il concerto di Achille Lauro. Le strade chiuderanno già dalle 16: via dei Cerchi, via dell’Ara Massima di Ercole e via del Circo Massimo saranno inaccessibili. Deviate le linee 51, 81, 85, 87, 118, 160, 628, 715, nMC e C3. La metro chiude alle 23.30, mentre sulla linea C, bus al posto dei treni dopo le 21. Il live verrà replicato martedì 1 luglio.

Ad Ostia, per un evento, via delle Baleniere sarà chiusa: deviazioni per i bus 04, C4, C13, C02 e C20. Per il consueto mercato domenicale di Porta Portese, confermate le deviazioni delle linee 170, 719 e 781.

Per restare aggiornati sulle modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico, si consiglia di consultare i canali ufficiali di Roma Mobilità e del Comune di Roma, in tempo reale.