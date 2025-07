Roma. Viabilità, come cambia la circolazione nel weekend del 5 e 6 luglio

Fine settimana con diverse variazioni al traffico nella Capitale, tra concerti, processioni religiose e mercatini. Particolare attenzione all’area del Circo Massimo, dove domenica si terrà il concerto di Tony Effe e lunedì quello di Fabri Fibra, con un piano viabilità specifico che sarà replicato in entrambe le giornate.

Viabilità, come cambia sabato 5 luglio: gli eventi in programma

Prenestina – Via dei Gordiani

Possibili modifiche alla circolazione a seguito dell’esplosione avvenuta venerdì 4 luglio in un distributore di carburante. Sono attese ulteriori comunicazioni ufficiali.

Zona Casilina – Processione “Festa dei Carri”

Dalle ore 19 alle 21 è in programma la tradizionale processione con partenza e arrivo in via Casilina. Il corteo attraverserà:

via Capua

via Policastro

via Gerardo Mercatore

via della Marranella

largo Bartolomeo Perestrello

via e piazza della Marranella

Possibili chiusure temporanee al traffico lungo il percorso.

Viabilità, la situazione di domenica 6 luglio

🛍️ Ostia – Mercatino

Chiusa viale delle Repubbliche Marinare, nel tratto compreso tra lungomare Paolo Toscanelli e corso Duca di Genova. Deviata la linea bus 05.

🎤 Circo Massimo – Concerto di Tony Effe

Alle ore 21 si terrà il live dell’artista. È previsto un piano traffico che scatterà progressivamente:

Dalle ore 16: chiusura di via dei Cerchi e via dell’Ara Massima di Ercole

chiusura di via dei Cerchi e via dell’Ara Massima di Ercole Dalle ore 20: ulteriori restrizioni su via del Circo Massimo (da Porta Capena a via della Greca) e piazzale Ugo La Malfa

ulteriori restrizioni su via del Circo Massimo (da Porta Capena a via della Greca) e piazzale Ugo La Malfa Dalle ore 21: chiusure anche nel tratto inverso (via della Greca → Porta Capena), via della Greca e via delle Terme Deciane

Le linee bus deviate sono le 51, 81, 85, 87, 118, 160, 628, 715, C3, nMC, L07, L70; le ultime corse della metro alle 23:30; per la linea C disponibili le navette sostitutive. Gli stalli per i bus turistici su via del Circo Massimo resteranno non disponibili fino alle ore 14.

Circo Massimo – Concerto di Fabri Fibra

Il piano viabilità adottato per Tony Effe sarà replicato anche lunedì. Stesse chiusure stradali e deviazioni per le linee bus.