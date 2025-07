Roma, a Villa Borghese intitolato un viale a Mariangela Melato

Roma rende omaggio a una delle sue più grandi interpreti. Da oggi, 4 luglio, un viale interno di Villa Borghese porta il nome di Mariangela Melato, straordinaria attrice che ha segnato la storia del cinema, del teatro e della televisione italiana.

Villa Borghese, dove si trova il viale Mariangela Melato

La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri e della presidente del Municipio II Francesca del Bello. Con loro, anche la sorella di Mariangela, Anna Melato, il presidente dell’Associazione Mariangela Melato Giorgio Assumma, e tanti amici e colleghi che hanno condiviso con lei un pezzo di strada e di arte: Renzo Arbore, Michele Placido, Giancarlo Giannini e Gabriele Lavia.

Il nuovo Viale Mariangela Melato si trova a pochi passi dalla Casa del Cinema in Largo Marcello Mastroianni, luogo emblematico per chi ama la settima arte. Un tributo che unisce idealmente due grandi nomi del cinema italiano in uno degli angoli più suggestivi della Capitale.

“Siamo davvero felici di dedicare un viale nella bellissima Villa Borghese, vicino alla Casa del Cinema, a una delle più grandi attrici italiane e mondiali”, ha commentato Gualtieri durante il taglio del nastro. “Mariangela Melato ha saputo regalare al mondo interpretazioni memorabili, raccontando un’Italia in trasformazione attraverso i suoi ruoli”.

Gualtieri: “Rendere la città rappresentativa anche delle donne di Roma”

Il Sindaco ha ricordato anche la carriera teatrale e televisiva della Melato, capace di passare con disinvoltura dal grande schermo al palcoscenico, emozionando e facendo riflettere milioni di spettatori. “Ha fatto sognare e pensare intere generazioni”, ha detto Gualtieri.

In chiusura, un pensiero alla toponomastica romana: “È bello che il suo nome si unisca a quello di tante donne a cui vogliamo dedicare spazi pubblici”, ha aggiunto il Sindaco. “Per troppo tempo la toponomastica di Roma è stata quasi esclusivamente maschile. Stiamo lavorando per cambiare questa tendenza e rendere la città più rappresentativa anche delle donne che ne hanno scritto la storia”.