Esplosione a Roma: il video del deposito di gas in fiamme. Panico tra i residenti

Scoppio improvviso in un deposito di gas

Sembrava una mattina tranquilla quella di venerdì 4 luglio quando, alle 8:18, un boato assordante ha squarciato il silenzio nel quartiere Prenestino di Roma. Un’esplosione potente proveniente da un deposito di gas e carburante ha seminato il panico tra i residenti di via dei Gordiani. Il rumore dell’esplosione è stato talmente forte da essere percepito chiaramente fino ai quartieri Eur e Trieste, a chilometri di distanza.

Intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco

Pochi minuti dopo lo scoppio, una colonna di fumo si è levata alta nel cielo romano. Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco insieme alle forze dell’ordine per gestire l’emergenza. La situazione è apparsa subito critica: il fuggi fuggi generale ha portato molte persone a lasciare le proprie case per mettersi in salvo. Si temono feriti tra la popolazione locale.

L’area circostante e le strutture coinvolte

L’esplosione si è verificata vicino a un asilo nido e un circolo sportivo. Le autorità stanno indagando per determinare se lo scoppio sia avvenuto durante un rifornimento al distributore di benzina situato nelle vicinanze. Le ambulanze del 118 sono intervenute prontamente per prestare soccorso e trasportare eventuali feriti negli ospedali più vicini.

Doppia esplosione dopo un incendio iniziale

Testimoni oculari hanno riferito sui social media che prima delle esplosioni si sarebbe sviluppato un incendio all’interno del deposito. Poi due scoppi consecutivi hanno ulteriormente aggravato la situazione; il secondo sarebbe stato più violento. Ciò ha innescato il piano di emergenza cittadino con l’invio sul posto di numerosi mezzi di soccorso e l’allerta per tutti i pronto soccorso della città.

Sopralluoghi e valutazioni dei danni

Mentre i vigili del fuoco continuano a combattere le fiamme nel deposito, sono in corso sopralluoghi per accertare la presenza di eventuali persone intrappolate o ferite. I danni materiali sono ingenti: vetri infranti e danni strutturali segnalati in diversi edifici della zona.