Roma, tutto pronto per il Golden Gala all’Olimpico: presenti gli astri nascenti italiani capitanati da Tamberi

Il Golden Gala “Pietro Mennea” torna venerdì 6 giugno a infiammare lo Stadio Olimpico di Roma. Un appuntamento tra i più amati dagli appassionati di atletica e non solo, che quest’anno vedrà al via ben venti atleti italiani – mai così tanti – come sottolineato dal presidente della Fidal, Stefano Mei. E tra loro ci sarà anche Gianmarco Tamberi. Il campione olimpico dell’alto, nonostante qualche acciacco e una preparazione ridotta, ha scelto di esserci: “È uno dei meeting che sento più miei. Roma dà un’energia unica e l’Olimpico è un tempio dell’atletica. Non potevo mancare”.

Golden Gala: presenti Fabbri, Furlani, Tortu e Battocletti

Tamberi sarà il capitano simbolico di una squadra azzurra sempre più compatta. A breve diventerà padre e non nasconde che questa nuova fase della sua vita lo sta cambiando: “Questa bambina è già la mia forza. Lavorerò duro fino a Los Angeles anche per lei. Non vedo l’ora di conoscerla”. La gara di domani per lui non sarà una caccia al risultato, ma un modo per restituire qualcosa al pubblico e ai giovani colleghi: “Condividere la mia esperienza è un modo per dare indietro ciò che ho ricevuto”.

Al fianco di Tamberi ci sarà un gruppo di atleti in ascesa. Mattia Furlani, 19 anni, campione del mondo indoor nel salto in lungo, è pronto a lasciare il segno: “Fisicamente sono al top, devo solo trovare la concentrazione giusta. L’Olimpico per me ha un valore speciale, ci venivo da ragazzino per vedere Gimbo: è stato una guida, ora vorrei esserlo anche io per altri”.

Anche Nadia Battocletti, argento europeo nei 10.000 metri, è pronta a stupire: “Il 2024 mi ha dato molto, ma non mi ha tolto la voglia di migliorare. La motivazione non mi manca e so di poter contare sulla mia famiglia, che è sempre con me”.

Golden Gala, un minuto di silenzio per Lo Giudice

Tra i big azzurri anche Leonardo Fabbri, campione europeo del getto del peso, che ha già superato i 22 metri e punta a tornare protagonista dopo un intenso periodo di allenamenti: “Al Golden Gala non voglio pensare troppo al risultato. L’obiettivo è divertirmi, godermi il pubblico e trovare le giuste sensazioni in vista dei Mondiali di Tokyo”.

Filippo Tortu invece tornerà a correre i 100 metri: “È da un po’ che non li facevo in gara. Vorrei tornare sotto i 10 secondi, ma anche 10″10 sarebbe un buon segnale. La mia gara resta quella dei 200, ma questo test sarà importante in vista dei prossimi impegni”.

A impreziosire la serata, il minuto di silenzio che verrà osservato prima dell’inizio delle gare in memoria di Giorgio Lo Giudice, giornalista scomparso nei giorni scorsi a Roma. Marco Sicari, direttore del meeting, ne ha dato l’annuncio, e Stefano Mei ha voluto omaggiarlo con parole affettuose: “Era prima di tutto un amante dell’atletica. Lo conoscevo da quando avevo 16 anni e mi ha sempre sostenuto, anche nei momenti difficili. Era un amico, anche se spesso ci confrontavamo con punti di vista diversi. Merita questo ricordo”.