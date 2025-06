Roma accoglie il BNL Major Premier Padel 2025: In campo 240 atleti e 118 match in programma

Lunedì prossimo 9 giugno si svolgerà il terzo Simposio Internazionale organizzato dall’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi” e dedicato a una disciplina giovane ma già consolidata come il Padel. Non meno importante sarà l’attività di promozione. La prima è destinata ai circoli affiliati alla FITP, in primis ai circoli di padel: la “promo club” permetterà di avere – per i biglietti acquistati direttamente dai club – diversi gradi di gratuità, in base al numero di biglietti scelto.

Fino ad ottenere, con 20 tagliandi acquistati, 7 biglietti gratuiti. Anche per le finali. Oltre a questa ce n’è una ancora più importante, relativa alle scuole federali. È stata inviata una newsletter a tutte le scuole di tennis, padel e pickleball, per invitarle al torneo con prezzi che vanno da 5 euro per i giorni clou, fino a 1 euro per i primi turni.

Un’altra attività di promozione è quella destinata alle scuole. Il progetto “Racchette in classe” nel Lazio sta funzionando benissimo, i bambini, accompagnati dai loro genitori – con un rapporto di un genitore e tre bimbi – potranno venire al Foro Italico con 1 euro a vedere i loro campioni preferiti. Tutte queste attività saranno supportate dall’attivazione di uno Young Village, che sarà allestito su tre campi, dal 9 al 15 giugno.

L’occasione di avere in casa un evento di questa importanza, deve anche portare a pensare al futuro, all’ulteriore sviluppo di uno sport che non vuole smettere di crescere. Per questo, sono programmati i raduni tecnici per under 8 e under 10 e sabato 14 giugno il torneo degli “Internazionali di minipadel”. Ma c’è di più, ovvero quella che si chiama “Tapa de Oro” (11-15 giugno), la tappa più prestigiosa di un circuito regionale di quattro appuntamenti nelle varie regioni.

Una di queste andrà in scena proprio a Roma con punteggio doppio, da portare poi nel computo della regione di competenza, facendo fare ai giocatori ulteriori passi avanti in vista del Master regionale. Infine, sempre dall’11 al 15 giugno è in calendario il Torneo Internazionale under 18 del FIP Promises. Grande attenzione ai giovani, ovviamente, ma non per questo si lasciano da parte gli adulti.

Da diversi mesi sono cominciati i tornei dell’attività di base: quarta e quinta fascia, così come gli NC, disputeranno il loro Master nazionale a Roma il 14 e 15 giugno. I vincitori che riceveranno il biglietto gratuito per il torneo. E le finali si svolgeranno proprio qui al Foro Italico.

“Siamo orgogliosi di aver firmato, qualche settimana fa, il rinnovo dell’accordo per l’Italy Major per altri cinque anni – ha dichiarato Luigi Carraro, presidente della Federazione Internazionale Padel. Cinque anni che poi saranno per sempre, perché abbiamo inserito un sistema di rinnovi automatici: possiamo quindi ritenere l’Italia una location definitiva”.

“Il BNL Italy Major Premier Padel di Roma non è solo uno dei quattro grandi Major del circuito mondiale, ma rappresenta uno degli eventi più importanti della stagione

.Le prime tre pagine del Major sono state straordinarie per lo spettacolo e per il gioco di squadra che si è creato tra FIP e Premier Padel con la Federazione Italiana Tennis e Padel e Sport e Salute nell’organizzazione di questo grande torneo. Ora scriveremo la quarta”.

Angelo Binaghi, Presidente Federazione Italiana Tennis e Padel ha dichiarato: “Dopo l’ edizione memorabile degli Internazionali BNL d’Italia di tennis, il BNL Italy Major Premier Padel accoglierà tutti i migliori giocatori del circuito internazionale. Ospitare, ancora una volta, uno dei quattro Major, massima espressione di questa disciplina, ci rende orgogliosi. A rendere possibile questo evento, è la perfetta sinergia messa in atto tra la nostra Federazione, Sport e Salute, Comune di Roma e Regione Lazio e la rinnovata fiducia che la Federazione Internazionale e Premier Padel ripongono nel nostro lavoro”.

In campo, al Foro, ci saranno tutti i big del padel mondiale. Il BNL Italy Major Premier Padel è considerato da tutti il torneo più importante del mondo – ha proseguito Carraro – Siamo alla quarta edizione del torneo e giocare in un palcoscenico come il Foro Italico è un grandissimo privilegio. Qui, nel 2022, unitamente al presidente Binaghi e al dottor Diego Nepi Molineris (amministratore delegato di Sport e Salute, ndr), non abbiamo solo costruito il primo evento ma, grazie a loro, siamo stati in grado di costruire un circuito.

Siamo partiti dal nulla: non avevamo nemmeno uno sponsor, ma abbiamo inventato un evento in pochi giorni e deciso di avviare questa avventura. Quell’anno è stato un grandissimo successo che ha fatto sì che l’Italy Major sia diventato una realtà fondamentale per quello che è oggi il padel a livello mondiale.

Antonella Fiorito