Roma, truffano anziana con finto debito fingendosi direttori di banca

Ancora una truffa ai danni di un’anziana della Capitale. Un uomo di 42 anni e una donna di 43, sono stati arrestati perché gravemente indiziati di aver estorto denaro a una 85enne.

Truffa ai danni di un’anziana: le fanno credere che la figlia abbia contratto un debito

I due truffatori hanno fatto credere alla donna di dover onorare un debito contratto dalla figlia: raggiunta al telefono da un fantomatico direttore di banca l’anziana è stata minacciata e intimidita, facendole credere che se non avesse saldato il debito della figlia sarebbero state allertate le forze dell’ordine dall’istituto bancario.

I militari della sezione operativa di Frascati hanno intercettato un’autovettura con a bordo i sue indagati che erano stati notati nel quartiere Giardinetti, con atteggiamento sospetto. Una volta ricostruita la dinamica i carabinieri hanno sequestrato ai due 1.400 euro in contanti. Entrambi sono stati arrestati e condotti in carcere dove l’arresto è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Roma che ha disposto per loro la custodia in carcere in attesa del processo.

