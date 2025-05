Roma, tornano sabato 24 e domenica 25 maggio le Giornate del Riciclo

Roma si prepara a un nuovo fine settimana all’insegna del rispetto ambientale e della cittadinanza attiva. Sabato 24 e domenica 25 maggio torna “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, la campagna di raccolta straordinaria gratuita promossa da Ama in collaborazione con il TGR Lazio della Rai.

“Giornate del Riciclo”, cosa si può conferire

La manifestazione interesserà ben tredici municipi della Capitale, dal II al XV, coinvolgendo centinaia di operatori, decine di postazioni mobili e una rete logistica che va ben oltre la semplice raccolta di materiali. È un’occasione per liberarsi di quei rifiuti che troppo spesso restano accantonati nei garage, nei ripostigli o, peggio, finiscono abbandonati lungo le strade: mobili, elettrodomestici, metalli, legname, ma anche rifiuti elettronici (RAEE), potature, solventi e vecchi indumenti.

L’iniziativa rappresenta un tassello di un progetto più ampio: dare respiro a un sistema urbano spesso congestionato da materiali che non trovano una corretta via di smaltimento. C’è un aspetto tecnico fondamentale: molti dei rifiuti raccolti in queste giornate sono classificati come “speciali”, e quindi non possono essere abbandonati nei cassonetti. Serve un’azione coordinata, capillare e accessibile, proprio come quella proposta con questo evento.

Il dettaglio delle postazioni attive mostra una distribuzione mirata, pensata per raggiungere i residenti nei punti nevralgici di ciascun municipio. Sabato 24 saranno operativi i centri nei Municipi V, VII, IX, XII e XV. Domenica 25, invece, toccherà ai Municipi II, IV, VI, VIII, X, XII, XIII, XIV. Ogni punto raccolta funzionerà dalle 8:00 alle 12:30, con una vasta gamma di rifiuti accettati: dai divani alle TV, dai neon alle batterie, passando per abiti usati, sfalci e contenitori di vernici.

Un’attenzione particolare è stata riservata anche ai materiali tessili: sarà infatti possibile conferire abiti e accessori in buone condizioni, seguendo le stesse modalità previste per i cassonetti gialli stradali.