Roma, tornano sabato 17 e domenica 18 maggio la Giornata del Riciclo

Questo weekend, sabato 17 e domenica 18 maggio, torna l’appuntamento con “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, la campagna di sensibilizzazione ambientale promossa da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI.

“Ama il Tuo Quartiere”, i dettagli

Durante questo fine settimana saranno coinvolti i Municipi II, IV, V e X, con postazioni attive per la raccolta dalle ore 8.00 alle 12.30. La campagna offre ai cittadini un’occasione concreta per disfarsi di quei rifiuti che non trovano posto nei cassonetti quotidiani: vecchi elettrodomestici, mobili rotti, metalli, legno, frigoriferi e monitor abbandonati da tempo in cantine e solai.

L’elenco dei materiali ammessi è ampio e ben strutturato: si va dai RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) alle lampade al neon, batterie al piombo, consumabili da stampa, contenitori di vernici e solventi, ma anche sfalci e potature. Un valore aggiunto è rappresentato dalla possibilità di conferire abiti usati, grazie alla collaborazione con i circuiti di raccolta tessile.

Ogni municipio ha predisposto una o più aree di raccolta dove i cittadini potranno portare i propri materiali:

Municipio II – 18 maggio Piazzale Ankara Via Tiburtina (fronte Piazzale Valerio Massimo) Rifiuti accettati: legno, metallo, ingombranti (divani, materassi) e tutte le tipologie di RAEE domestici.

Municipio IV – 17 maggio Via Colleverde (angolo via di Casal Bianco) Rifiuti accettati: ingombranti, RAEE, sfalci, potature, abiti usati e accessori tessili.

Municipio V – 18 maggio Viale della Primavera 300 Rifiuti accettati: legno, metalli, RAEE e materiali ingombranti.

Municipio X – 18 maggio Via di Dragone ang. via Bedizzole Rifiuti accettati: legno, metallo, RAEE e ingombranti.