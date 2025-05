Roma, tornano sabato 10 e domenica 11 maggio le Giornate del Riciclo

Sabato 10 e domenica 11 maggio torna a Roma “Ama il tuo quartiere – Giornate del Riciclo”, la campagna di raccolta straordinaria e gratuita di materiali ingombranti, elettronici e speciali promossa da AMA in collaborazione con TGR Lazio RAI. Un’iniziativa che parla di ambiente, ma anche di senso civico, sostenibilità urbana e partecipazione.

Giornate del Riciclo, cosa si può conferire

Il progetto è ormai una consuetudine attesa in molti municipi romani, e rappresenta una delle poche occasioni in cui i cittadini possono smaltire gratuitamente oggetti voluminosi o fuori norma, in aree di raccolta dedicate, senza dover ricorrere a costosi servizi privati o peggio, all’abbandono in strada.

La lista dei materiali ammessi è ampia e copre la maggior parte dei rifiuti domestici che non possono essere smaltiti nei normali cassonetti: mobili, sedie, materassi, elettrodomestici, computer, televisori, lampade al neon, batterie esauste, vernici, solventi, stampanti, sfalci e potature, fino ad arrivare agli abiti usati e ai consumabili da stampa.

In alcuni punti sarà anche possibile donare cellulari e tablet funzionanti per progetti di riutilizzo solidale. È il caso della postazione di via Vincenzo Tieri (Municipio XV), dove saranno presenti i volontari della cooperativa sociale WAYS per il programma “Insieme per il Riuso”.

Giornate del Riciclo, dove si può conferire

Saranno undici i Municipi coinvolti in questo fine settimana: I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV e XV. Le postazioni saranno attive dalle 8 alle 12.30 sia il sabato che la domenica, a seconda delle zone. In alcuni casi, come per i Municipi II, VIII, X, XI, XIII e XIV, le raccolte si tengono sabato 10 maggio, in altri – come nei Municipi I, III, V, VII, IX, XI, XIII e XV – saranno disponibili domenica 11 maggio.

Le aree selezionate sono state individuate per la loro capillarità e per la capacità di accogliere anche carichi voluminosi. In particolare, piazzale Clodio, via Anagnina, piazzale Ankara, via Gino Cervi, via Tovaglieri, via Borgo Ticino, via Ruggero Panerai e molte altre sono state attrezzate per ricevere anche rifiuti complessi come RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e materiali pericolosi.