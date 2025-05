Roma, torna la Notte dei Musei: c’è la data

Roma, in una notte, tornerà a essere un grande museo diffuso, vissuto non solo in silenzio e contemplazione ma anche con musica, performance e incontri inaspettati. Venerdì 17 maggio si rinnova l’appuntamento con la Notte dei Musei, la manifestazione capitolina che per la sua XV edizione conferma un format ormai consolidato: arte e spettacolo si incontrano sotto lo stesso tetto, rendendo la cultura una festa aperta e accessibile.

Notte dei Musei 2025, i dettagli

L’iniziativa si svolge in contemporanea con la Nuit Européenne des Musées, evento che coinvolge centinaia di città in tutta Europa, e prevede a Roma l’apertura straordinaria dalle 20 alle 2 (ultimo ingresso all’1) di oltre venti sedi museali civiche, con ingresso a 1 euro. Un’occasione speciale per scoprire – o riscoprire – il patrimonio della città in una chiave notturna e partecipativa.

La Notte dei Musei non è solo un’apertura prolungata, ma anche una vera e propria trasformazione dello spazio museale, che da contenitore statico si fa luogo vivo, in dialogo con le persone. Durante tutta la serata, concerti, spettacoli teatrali, letture e installazioni temporanee accompagneranno il pubblico, intrecciandosi con le collezioni permanenti e le mostre in corso.

Ogni sede offrirà un’esperienza diversa, costruita attorno alle sue peculiarità architettoniche e storiche. Ai Musei Capitolini, cuore simbolico della rete museale, si potrà camminare tra le statue di epoca classica con in sottofondo musica d’ensemble; al Museo dell’Ara Pacis, protagonista sarà la luce, tra proiezioni e atmosfere suggestive. Al Museo di Roma in Trastevere si alterneranno reading e performance poetiche, mentre alla Centrale Montemartini, tra turbine e sculture romane, sarà il suono contemporaneo a fare da guida.

Chi vorrà perdersi (o ritrovarsi) nell’incanto notturno della Capitale potrà scegliere tra più di venti sedi, tra cui:

Musei Capitolini

Museo dell’Ara Pacis

Museo di Roma a Palazzo Braschi

Museo Napoleonico

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali

Musei di Villa Torlonia

Museo Carlo Bilotti e Museo Pietro Canonica a Villa Borghese

Galleria d’Arte Moderna di via Crispi

Centrale Montemartini

Museo Civico di Zoologia

Museo Barracco di Scultura Antica

Museo di Casal de’ Pazzi

Museo di Roma in Trastevere

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina

Parco archeologico del Celio

Villa di Massenzio

A questi si aggiungono diverse istituzioni culturali e accademiche che collaborano alla realizzazione di eventi collaterali: accademie, fondazioni, centri di ricerca e associazioni musicali che, per una sera, portano il loro sapere fuori dalle aule per condividerlo con la città.