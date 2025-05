Roma, tanti eventi nel weekend: le modifiche alla viabilità

Si preannuncia un weekend ricco e affascinante nella Capitale: Roma si prepara a ospitare un calendario fitto di eventi che, tra processioni, manifestazioni e appuntamenti sportivi, renderanno necessarie ampie modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale per le giornate del 17 e 18 maggio.

Viabilità, boom di eventi sabato e domenica

Tra gli eventi più attesi c’è senza dubbio il Giubileo delle Confraternite, che culminerà domenica con la Messa di inizio pontificato di Papa Leone XIV in Piazza San Pietro, prevista alle ore 10. Ma già da venerdì e per tutta la giornata di sabato, migliaia di fedeli si muoveranno in pellegrinaggio verso la Porta Santa, con la possibilità di ricevere il sacramento della riconciliazione nelle chiese giubilari della città.

Sabato pomeriggio è prevista una grande processione che attraverserà le vie del centro, richiamando confratelli da tutta Italia. La partecipazione stimata e la delicatezza dell’organizzazione hanno comportato una revisione dei flussi di traffico e un potenziamento dei mezzi pubblici, con deviazioni e sospensioni temporanee delle corse lungo alcuni assi viari.

Nel frattempo, il Foro Italico continua ad accogliere gli Internazionali di tennis, altra manifestazione di richiamo internazionale. Fino a domenica sarà attivo il piano #RomaGiocaSostenibile, che invita il pubblico a utilizzare mezzi pubblici, biciclette o percorsi pedonali per raggiungere l’impianto sportivo.

Roma, nel weekend previste diverse manifestazioni

Oltre agli eventi religiosi e sportivi, il sabato romano sarà attraversato da numerose manifestazioni. In centro, il Movimento per il diritto all’abitare organizza un corteo che partirà da piazza della Consolazione e raggiungerà piazza del Campidoglio, passando per alcune delle strade più trafficate della città. Dalle 10 alle 13, le linee H, 30, 44, 63, 81, 83, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781 e C3 subiranno deviazioni o interruzioni temporanee.

Nel quartiere di Monti Tiburtini torna la festa parrocchiale di Sant’Atanasio, con due cortei previsti tra sabato e domenica pomeriggio. Anche qui, viabilità rivista e modifiche al trasporto pubblico interesseranno residenti e frequentatori della zona.

Altre criticità sono attese in piazzale Ostiense, dove a partire dalle 14 è prevista una manifestazione con possibili stop per ben 14 linee bus. Tra le 15 e le 19, un altro corteo percorrerà l’asse tra piazza Indipendenza e piazza Vittorio, impattando il traffico su una vasta area del centro-est della città.

Roma, gli eventi della domenica

Domenica si apre con l’intronizzazione di Papa Leone XIV, evento clou del weekend che, oltre alla partecipazione spirituale, comporterà un imponente piano sicurezza e ulteriori interventi sulla rete viaria e sul TPL in prossimità del Vaticano.

Ma la domenica romana sarà anche animata da iniziative più locali, come la maratonina delle periferie a Palmarola, nel Municipio XIV, con partenza alle 9 da largo Codogno. Un evento sportivo aperto a tutti, che comporterà chiusure temporanee di vie secondarie e deviazioni mirate al passaggio degli atleti.

Ad Ostia, invece, via delle Baleniere si trasformerà in un viale pedonale per accogliere una manifestazione socio-culturale. L’interdizione al traffico, dal civico 2 al 137, avrà effetto per tutta la giornata e coinvolgeràle linee bus locali con itinerari alternativi.